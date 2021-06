Santiago Ormeño busca consolidarse en un “trabuco” esmeralda

León, Guanajuato.-- Después de romperla con Puebla el último año, Santiago Ormeño llega a León para consolidarse como un delantero de elite en el balompié mexicano.

Con la playera de La Franja, el nacido en la capital del país marcó 17 anotaciones entre los torneos Guard1anes 2020 y Guard1anes 2021, cifra que espera superar en una escuadra que si algo la caracteriza es su vocación ofensiva.

“Vengo a crecer, creo que puede ser el equipo donde logre consolidarme realmente, hay un equipo impresionante, realmente es un trabuco y ojalá pueda encajar para rendir y darle lo mejor a la institución y ponerla donde debe de estar”, manifestó Ormeño.

Incorporarse a un club donde su abuelo, Walter Ormeño, llegó a hacer carrera como jugador y entrenador “es un gran reto y lo vengo a afrontar con felicidad, con la mejor actitud, así que estoy seguro de que nos irá bastante bien”.

De entrada, Santiago se compromete a “dar lo mejor de mí, a sudar la camiseta hasta el último segundo que la tenga puesta y la idea es plasmar lo que me trajo aquí, créanme que ya duermo pensando en cómo voy a meter la pelota, pero lo importante es lo grupal y uno siempre buscará aportar los goles, para eso me trajeron”.

¿SE LE UNIRÁ FERNÁNDEZ?

Mucho se ha hablado las últimas horas del posible fichaje del colombiano Omar Fernández con León, uno de los principales socios que tuvo “Santi” Ormeño en la Angelópolis.

Sin embargo, cuando al atacante se le preguntó acerca del futuro de su ex compañero, únicamente rio detrás del cubrebocas y dijo: “no me caería nada mal, pero no sé nada”.

“EL TRI” NO LE ROBA EL SUEÑO

Y mientras la Selección Mexicana carece de un nueve, Ormeño señaló que su cabeza esta al cien con La Fiera y ya después su trabajo lo podrá llevar a vestir la playera del representativo azteca, aunque también tiene la opción de jugar para Perú.

“Pues se dicen muchas cosas, pero realmente hay una excelente selección mexicana y nada, yo estoy seguro de que si continúo haciendo las cosas bien lo demás llega solo, así que ahorita la verdad no me preocupo por eso”, aseveró.

En Números…