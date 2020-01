Santa Ana aprende de sus derrotas y promete mejoras para Liguilla

León, Guanajuato; 08 de Enero del 2020.- Luego de 10 intensas jornadas del Torneo de Los Soles, la escuadra de Santa Ana del Conde ganó su lugar entre los 16 clasificados, David Alcántar jugador de esta plantilla señala que están preparados para medirse al rival que sea ya que aprendieron mucho de su última derrota.

Pese a caer en la última fecha ante Oro Manuel Doblado, los de Santa Ana del Conde dieron pelea y complicaron el triunfo a los visitantes, el marcador fue de 2-1, David Alcántar fue el hombre encargado de marcar el descuento.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Futbol Aquí los resultados de la décima jornada de Torneo de Los Soles

Es agridulce el gol, primero por la felicidad de marcar, de rematar de cabeza, pero no me siento pleno porque no pudimos ganar, perdimos en casa. Es gracias al buen paso que tuvimos en todo el torneo que logramos clasificación, ahora sí que se cuiden todos porque vamos con la ambición de pasar por encima de todos

Sobre el tropiezo ante Manuel Doblado, calificó como positivo que se diera en el último partido de fase de grupos y no en Liguilla.

Toda derrota duele, cala pero considero mejor que se diera en el cierre de la fase regular, ya con el boleto en Liguilla a que se diera en fase de eliminación, perder en Liguilla puede ser la eliminación, de esta derrota aprendimos muchos, trabajaremos en nuestros errores

Dinastía Alcántar.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Deportes Deportivo Oro de Ciudad Manuel Doblado clasifica a la fiesta grande en el Torneo de los Soles

Por último pidió mayor atención por parte de los árbitros ya que en las últimas dos fechas se vieron afectados por las expulsiones de Mauricio Castañeda y Gregorio Torres

Todos estamos muy unidos, al que cometa el error lo tenemos que respaldar, pero sí consideramos que son errores arbitrales, son expulsiones muy rigurosas, esperemos que esto mejore, porque ya en Liguilla no se puede bacilar, ni permitir fallas por parte de los árbitros

Alcántar García.

El Torneo de Los Soles tiene confirmados a sus 16 invitados a la fiesta grande, Santa Ana del Conde se verá las caras ante los Chapulineros, rival al que ya enfrentaron en fase regular en el Grupo 1.