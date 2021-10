Sandro Rocha es prospecto serio del atletismo leonés

Especialista en pruebas combinadas como el heptatlón, Sandro Rocha Ferrer vive un desarrollo ascendente como deportista, para 2022 se perfila como prospecto de medalla en los Juegos Nacionales CONADE.

Orgullo de la colonia Agua Azul, Sandro Rocha es un atleta formado por el Team Naranjo, en su naciente carrera como deportista ya luce varias medallas cosechadas en los Juegos Deportivos Escolares de Educación Básica, certamen que sentó las bases para vislumbrar su participación en los Juegos Nacionales CONADE 2022.

“Antes de la pandemia pude competir en varios eventos estudiantiles, me fue muy bien en pruebas como los 100 con vallas, el salto de longitud, los 800 y 400 metros. Para 2022 me toca competir como sub 17 en mis primeros Juegos Nacionales de CONADE, me siento muy fuerte, me estoy preparando mucho”, comentó Sandro Rocha en entrevista para El Sol de León.

Para el nuevo ciclo deportivo de 2022 reconoció “Estoy muy emocionado, tengo mucha ilusión, ya vienen los nuevos eventos municipales, estatales y regionales, es un nuevo año con muchos retos y voy con la mente puesta en ganar”.

Por su parte, para el coach Lorenzo Naranjo, dirigente del club Naranjo Team destaca que junto a Sandro Rocha viene una nueva generación de atletas muy completos en pruebas de velocidad, lanzamientos y saltos.

“Sandro (Rocha) es un prospecto muy fuerte, viene creciendo, tiene un desempeño completo y vienen más chicos, en Naranjo Team trabajamos las pruebas combinadas, se trabaja la técnica en pruebas de saltos, lanzamientos y velocidad, así formamos un atleta con aptitudes en varias áreas, ya más grandes ellos (atletas) deciden en qué especializarse”, destacó el entrenador Naranjo.

Actualmente el Naranjo Team desarrolla una camada de atletas que van de las categorías infantiles, sub 16, sub 18 y sub 20. Otras cartas fuertes de este equipo leonés son Jonathan Ibarra, Ailyn Rodríguez, Laura Silva, Pamela San Agustín, Dulce Ríos, Colette Álvarez, entre otros.