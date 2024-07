Salvador Reyes espera un pronto repunte de La Fiera en la Leagues Cup

León, Gto.- Los buenos resultados deben comenzar a llegar en el marco de la Leagues Cup, así lo manifestó el zaguero esmeralda Salvador Reyes, quien dejó en claro que el periodo de adaptación de los nuevos elementos que arribaron a la “guarida” se encuentra prácticamente concluido.

Y es que, al menos en el Apertura 2024 de la Liga MX, La Fiera no ha podido sumar de a tres, esto luego de sus empates contra Pachuca, Puebla y Necaxa, además de una estrepitosa goleada en la fecha inaugural ante Pumas, resultados que han generado molestia y severas criticas por parte de la afición.

Futbol León pierde a Ettson Ayón para la Leagues Cup por fractura de metatarsianos

“Los compañeros que hemos llegado para este torneo hay mucho nivel, mucha competencia y sabemos que se fueron jugadores históricos, no sé si llamarlos así, pero llegamos muchos jugadores que nos estamos conociendo, entendiendo y hemos llegado ya a un punto donde hay química y eso se tiene que ver reflejado en el campo”, dijo el exfutbolista de Monarcas Morelia, La Franja y América.

En este mismo sentido, Reyes lamentó que la mejoría que se ha tenido en días recientes no haya podido ser reflejada en las igualadas frente a los camoteros y los Rayos.

“El equipo ha trabajado bien, se ha visto mejoría, los compañeros que se han ido integrando están tomando su ritmo, falta Stiven (Mendoza), entonces este será un equipo muy competitivo y ya van a venir las victorias”, aseveró.

Por otro lado, en el plano personal, Chava rápidamente tomó el puesto como titular en la lateral izquierda, ganándole la carrera a un consolidado en la institución como lo es Osvaldo Rodríguez y quien cerca estuvo de salir en el último mercado de pases.

► Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Me he sentido bien en el club, me han recibido muy bien tanto cuerpo técnico como los compañeros, en lo personal voy de menos a más y con Osvaldo es una competencia muy dura, lo conozco de tiempo atrás, un gran jugador, gran persona, tiene un nivel muy alto y eso beneficia al grupo porque va a terminar jugando el que mejor esté y eso me da a mí para no relajarme, tengo que trabajar fuerte en el día a día, pero los dos somos grandes jugadores y al que le toque lo hará de la mejor manera”.

Deportes Jorge Bava concreta el peor arranque del León en los últimos ocho años

Por lo pronto, el nacido hace 26 años en Taxco, Guerrero, solo se ha perdido 11 minutos de la campaña al salir de cambios en las más recientes dos jornadas, siendo de los refuerzos que se han ganado de inmediato la confianza del “domador”.





En números