Salida de Ariel Holan genera autocrítica en el vestidor esmeralda

En su regreso a la capital cuerera, ya sin Ariel Holan, fue Andrés Mosquera quien habló del complicado momento que atraviesa León.

El colombiano asumió la responsabilidad que lleva el plantel tras la salida del entrenador argentino y confía en que aún se pueda alcanzar la fiesta grande vía el repechaje.

Deportes Acabó el suplicio y Ariel Holan dejó de ser técnico del León

“Dentro del campo nosotros somos los que actuamos, los que tomamos decisiones, muchas veces se cometen errores que no permiten hoy en día la continuidad del cuerpo técnico, es una pena, una lástima, pero debemos seguir y esperemos sacar los dos partidos (Santos y Toluca) que se nos vienen para estar en la liguilla”, apuntó Mosquera.

Respecto a cómo se dio la despedida del ahora ex “domador”, el zaguero central únicamente se limitó a señalar que “eso es más de la interna, no es fácil, a mí me duele muchísimo cuando pasan estas cosas porque eso habla de que las cosas dentro del campo no están bien. Tenemos que ser autocríticos, hay que asumir la responsabilidad porque esto es de todos y esperemos lograr los puntos necesarios para poder clasificarnos”.

El apodado “Guardia” dejó en claro que el grupo siempre trabajó al cien para poder asimilar la filosofía de juego de Holan, prueba de eso fue el título de la Leagues Cup y el haber llegado hasta la final del Apertura 2021, donde se perdió en penales frente al Atlas.

“Hubo la intención, la predisposición de entender la idea, por momentos salió, por momentos no, eso es parte del futbol, tanto así que logramos obtener un título, luego llegamos a otra final, también es reconocer el trabajo que él hizo y darle la importancia del mérito a quien se lo mereció en su momento”.

Por último, otro aspecto que Mosquera se guardó fue la actualidad de Luis Montes, al solo comentar que “son situaciones personales, nosotros no podemos sacar esas cosas, esa pregunta era directamente para quien era nuestro entrenador o para el mismo Chapo”.