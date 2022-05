Sabrina Salcedo se compromete en ganar medalla por Guanajuato

Para los Juegos Nacionales Conade 2022, Guanajuato tiene en la figura de Sabrina Salcedo a una de sus prospectos fuertes a medalla, la semifondista busca el doble campeonato en las pruebas de 1500 y 3 mil metros steeplechase.

A sus 19 años, la corredora acambarense acude a su cuarto certamen, anteriormente conocidos como Olimpiada Nacional, en las tres ediciones pasadas cosechó seis metales. Para 2022 su único objetivo es alcanzar la cumbre del podio.

“Es mi cuarta olimpiada, he ganado seis medallas, ahora voy por dos oros que son en los 1500 y 3 mil (steeplechase), el objetivo es volver a ganar medalla de oro, voy por esas dos pruebas”, expuso Sabrina Salcedo para El Sol de León.

Multimedallista nacional, Salcedo cuenta con experiencia en justas internacionales, en 2021 acudió al Campeonato Mundial de Atletismo Sub 20 celebrado en Nairobi, Kenia, ese y otros méritos le hicieron ser reconocida como abanderada de la delegación guanajuatense para los Juegos Nacionales Conade.

“Es un honor representar a Guanajuato, recibir la bandera del estado es una gran responsabilidad, es un orgullo ser guanajuatense, estoy muy motivada, me he preparado mucho, me siento lista”, resaltó la acambarense.

Previo a su participación en la pista adelantó “Físicamente me siento fuerte, voy alcanzando mi mejor nivel, pero no nunca hay que confiarse de más, no hay que descartar a nadie, siempre hay rivales fuertes, todos buscan ganar y eso motivo, no será fácil”.

Entre sus marcas personales Sabrina Salcedo registra 4:26.98 minutos en los 1500 metros planos y para los 3 mil con obstáculos su récord es de 9:39.89. A la caza del doble metal áureo, la ‘guanajua’ evitó detallar su estrategia a tomar en la pista, ya sea iniciar con velocidad o tomar la primera parte a trote promedio y cerrar con fuerza.

“Todo depende de cada deportista, cada uno tiene sus ventajas o fortalezas, algunos pueden tener más velocidad y el cierre es clave, otros pueden tener más resistencia e iniciar rápido es la clave, todo es estrategia de cada corredor”, concluyó Salcedo.