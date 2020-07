Rubens Sambueza y León sin acuerdo económico

León, Guanajuato; 9 de julio del 2020.- Diferencias económicas han puesto en serio predicamento la continuidad de Rubens Sambueza con el Club León.

Luego de finalizar su préstamo con Pachuca, el argentino retornó a tierras esmeraldas donde ha llevado a cabo toda la pretemporada, sin embargo, durante estas semanas “Sambu” no ha logrado resolver su situación, recordando que se le llegó a vincular con América, Toluca y Mazatlán, pero ninguna de esas opciones pudo hacerse realidad.

Este miércoles La Fiera comenzó su etapa de juegos de preparación y Rubens no fue contemplado, sólo observó el duelo contra Mineros desde la tribuna, en una situación que sin duda alguna se asemeja a los últimos momentos de su paisano Mauro Boselli como futbolista del cuadro guanajuatense.

En charla con la emisión radiofónica de su país Ataque Futbolero, el oriundo de la provincia de Neuquén manifestó que “mi idea es seguir con León, acá me fue muy bien, el año que viene jugaríamos la Concachampions, pero no me convenció la oferta económica que me realizó el club, por eso es que todavía no defino mi futuro”.

El mediocampista también reiteró que su gran deseo es retirarse en América, donde de 2012 a 2016 ganó dos títulos de Liga MX y un par de campeonatos de la CONCACAF.

Rubens aún tiene seis meses más de contrato con León y por delante se vienen días claves para su futuro, lo que es un hecho es que la directiva que encabeza Jesús Martínez Murguía no aumentará la oferta, orillando así al jugador a bajar sus pretensiones económicas, o bien quedando a la espera de que algún equipo se interese por el veterano de 36 años.