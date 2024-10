Rubén Chávez brilla como figura del atletismo en Guanajuato

León, Gto.- Ganar la Maratón León 2024 es, hasta el momento, el triunfo más importante en la carrera deportiva de Rubén Chávez Hernández.

Para el fondista guanajuatense, dicha gesta sienta las bases para nuevos objetivos, entre los que figuran la participación en los Marathon Majors de Berlín y Chicago.

La hazaña de Rubén Chávez Hernández en tierras zapateras resultó una revancha personal en la que hizo real lo que alguna vez fue un sueño. De igual forma, coronó un ciclo 2023-2024 plagado de éxitos.

“Sin duda que ha sido el logro más trascendental en mi carrera, fue resultado de mucho trabajo. Para este año me preparé muy fuerte, desde la alimentación, la planificación y cargas de entrenamiento, siempre tuve confianza, pero también la sufrí, hubo momentos en los que sentía el desgaste, la pesadez, pero no lo quise demostrar, eso habría dado oportunidad a los otros corredores”, subrayó Rubén Chávez en charla para El Sol de León.

Y abundó: “fue una prueba en la que siempre me mantuve peleando la punta, siempre tuve el objetivo de ganar en León, ya había competido y se me había negado. También era muy especial para mí, aquí debuté como maratonista. Este primer lugar es un sueño que pude hacer realidad y una de mis más grandes satisfacciones como deportista”, agregó el miembro del Club Atlético San Miguel.

Maratón León

Entre los antecedentes de Rubén Chávez en la máxima prueba atlética de León está su debut en 2016, edición a la que acudió sin entrenamiento especializado, por lo que quedó lejos del podio.

Al año siguiente se topó con el famoso “muro”, momento en la prueba en el que los corredores alcanzan su límite físico, se agotan y abandonan la carrera. Para 2021 fue tercero, en 2022 quedó cuarto y en 2023 finalizó en segundo lugar.

Durante la edición 44 de la Maratón León, celebrada el pasado mes de septiembre, el originario de Guanajuato capital cronometró dos horas, 20 minutos con 43 segundos; le siguió el africano Wilfred Nyatogo, con un score de 2:23:06 y Javier Vega, quien hizo 2:23:40.

Logros y hazañas

Bajo la tutela del entrenador Benjamín Paredes, el corredor guanajuatense ha hecho del ciclo 2023-2024 el mejor de su trayectoria en cuanto a logros. En lo más sobresaliente de 2023 está su segundo lugar en la Maratón Lala, registrando 2:18:24, siendo éste su récord personal.

Para marzo de 2024, en Guanajuato capital se adueñó de la primera edición del Maratón Capital con 2:36:34. En abril fue segundo lugar de la categoría Libre Varonil del Medio Maratón Bajío haciendo 1:07:25. Para mayo viajó a Costa Rica, donde logró con 2:25:49 la cuarta casilla de la Maratón de San José. También encabezó el podio en pruebas de 5 o 10 kilómetros celebradas en Guanajuato capital, Valle de Santiago, San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo.

“Este último año ha sido de mucho crecimiento para mí en cuanto a resultados, experiencias y aprendizajes. Se me han dado muchas cosas, gracias a mi club (Atlético San Miguel) pude acudir a Torreón para donde logré mi mejor marca personal. Luego puedo correr en Costa Rica donde viví una prueba pesada con clima muy tropical. He tenido varios logros en otras carreras que me sirvieron de fogueo para León”, expuso el atleta guanajuatense.

Marathon Majors

Tras alcanzar la gloria en diversas pruebas en México, Rubén Chávez se plantea propósitos fuera del país, entre sus nuevos objetivos está acudir las Maratones de Chicago y Berlín, pruebas que forman parte de los seis “Marathon Majors” que son las pruebas de mayor importancia a nivel mundial. Los otros certámenes son Chicago, Londres, Nueva York y Tokio.

“Para conseguir mejores tiempos sé que debo salir del país, para ser mejor tengo que correr con los mejores, probarme en grandes eventos internacionales. México tiene eventos de buen nivel, pero quiero crecer y eso implica dejar la zona de confort. Ese es mi objetivo para 2025, tengo la meta de acudir a Chicago o Berlín, ahora tengo mi mente puesta en el extranjero. Sé que será una gran aventura por vivir”, concluyó Chávez.

Inspirado en su niñez por figuras del fondo como Ignacio Carretero y Noé Moreno, Rubén Chávez evalúa cerrar el año con una posible participación en la Maratón Monterrey a celebrarse a principios de diciembre.

