Romina Núñez renuncia a Las Fieras horas después de la eliminación

León, Guanajuato.- Ni 24 horas pasaron después de quedarse fuera de la liguilla y Las Fieras sumaron su primera baja rumbo al Clausura 2023, se trata de la mediocampista argentina Romina Núñez.

Así, de manera intempestiva y dándolo a conocer por redes sociales, la pampera explicó que “he decidido rescindir mi contrato con el Club León Femenil. Quería agradecer a cada persona que me crucé por sus muestras de cariño y ni hablar de la afición. Me llevo el cariño de todos los que trabajan y están en el día a día en el club. Fue muy lindo mi paso por acá y me llevo algo de cada uno de ustedes. Agradecerles a mis compañeras que desde que llegué me hicieron la estadía más fácil, su humildad de todas las hace más grandes aun y ojalá pronto nos volvamos a ver. Gracias a todos”.

Núñez, seleccionada nacional de su país, llegó a León con la etiqueta de goleadora del certamen argentino con el UAI Urquiza, sin embargo, como esmeralda solo pudo marcar una anotación en la fecha 10 ante Bravas de Juárez. La sudamericana vio acción en 11 compromisos, 10 de esos como titular y contabilizó 813 minutos sobre el campo.

Cabe recordar que debido a su participación con el representativo albiceleste en la Copa América Femenil celebrada en Colombia, Romina junto a sus coterráneas Ruth Bravo y Mariana Larroquette arribaron ya iniciado el torneo, por lo que su debut como jugadora panza verde se dio hasta la jornada seis entrando de cambio frente al América.

Tras darse esta salida, León libera uno de sus cuatro cupos para extranjeras, a reservas de lo que pueda darse más adelante con “La Chule” Bravo y Larroquette, así como con la costarricense Lixy Rodríguez.

“EL GRANDE” EN VEREMOS

Quien acabó su contrato con la institución felina fue el timonel Adrián Martínez, cuyo saldo en un año de trabajo fue de nueve victorias, siete empates y 17 derrotas, sin cumplir con el objetivo de regresar a esta escuadra a la fiesta grande, instancia que solo se ha alcanzado en el Clausura 2019 bajo las órdenes de Everaldo Begines.

Respecto a una renovación, el excancerbero apuntó que “tengo contrato hasta este torneo y la realidad es que no he platicado nada con la directiva, ya en su momento lo vamos a dialogar y se tomará una decisión, pero claro que me encantaría seguir en el proyecto”.

