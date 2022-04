Roel obtiene séptimo lugar en Campeche

Superando imprevistos y remontando posiciones, la triatleta leonesa Sara Roel superó el Triatlón Isla de Tris en el séptimo lugar.

Celebrado en Ciudad del Carmen, Campeche, el Triatlón Isla de Tris contó con la participación de la representante guanajuatense que compitió en la modalidad súper sprint de la categoría élite.

Esta prueba se cumplió en menos de 30 minutos, el circuito apenas integró 300 metros de natación, luego 6.2 kilómetros de ruta en bicicleta para finalizar con una breve carrera pedestre por 1.5 km.

Sara Roel superó sin problemas el hit eliminatorio metiéndose entre las 20 clasificadas, el reto llegó en la final donde su bicicleta presentó una ponchadura lo que le hizo pedalear con mayor esfuerzo y quedar rezagada, en la carrera pudo superar a varias competidoras hasta cerrar en el séptimo peldaño con un tiempo de 21 minutos con 30 segundos.

“Un triatlón rapidísimo, mucha intensidad, algo diferente. En la semifinal me sentí muy bien y al final todo iba bien hasta que comencé a sentir la bici muy pesada y no logré aguantar el grupo. Resulta que estaba poncha pero aun así decidí terminar. En la carrera, de nuevo me sentí muy bien y alcancé a varias competidoras, terminé en 7mo lugar”, resaltó Sara Roel en redes sociales.

El primer lugar fue para la oaxaqueña Cecilia Ramírez que cronometró 20:52 minutos, le siguió Rosa Tapia con 20:50, finalmente la tapatía Mercedes Romero obtuvo el tercer sitio con 21:11.

Triatlón Isla de Tris 2022