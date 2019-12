Ricky Sánchez a seguir tomando confianza con Chapulineros Leyendas en Los Soles

Luego de un triunfo de alarido frente a Santa Ana del Conde, los Chapulineros Leyendas han puesto color de hormiga la batalla por el súper liderato en el sector uno del XXXIX Torneo de los Soles.

Para el conjunto que dirige Bardo Isaac Fierros, no había de otra más que arrebatarle los tres puntos a los capitaneados por Tomás Banda, quienes en el choque de la primera vuelta había hecho valer la localía por idéntico marcador, un 3 a 2 con alto nivel de futbol.

“Estábamos comprometidos en sacar los tres puntos, era una obligación, contra este rival era de dejarnos atrás o meternos a la calificación”, manifestó un asiduo participante en este certamen como lo es Ricky Sánchez.

De momento, Chapulineros y Santa Ana han brindado los encuentros más emotivos de la fase de grupos, “creo que eran los enfrentamientos que más se esperaban y que bueno que la gente los disfrutó, que vio buen futbol, que hubo muchos goles, en casa de ellos tuvimos un resultado adverso, ahora nosotros ganamos y fueron dos grandes partidos”.

La clave para darle la vuelta a quienes llegaban en la cima del sector fue “la unión, este es un grupo que tiene mucha entrega y confianza, así que la unión ha sido muy importante”.

Si la escuadra del “Pato” Patiño, “Chapa” Delgado, “Taki” Jiménez, Alex Corona, Eder Pacheco, Sebastián Maz, Ismael Valadez, Mauricio Romero y Ricky Sánchez, desea enfilarse rumbo a la liguilla, deberá imponerse el próximo lunes a un juvenil D´Papel, “es un rival complicado, lo conocemos y no hay margen de error, esto ya es de ganar o ganar”.

A GANARSE EL PUESTO

Ser el centro delantero de los Chapulineros Leyendas no es una misión fácil, Ricky Sánchez ha tenido que pelearle a ex profesionales de la talla de “TNT” Romero e Ismael Valadez.

“Hay puros goleadores, me la ponen muy difícil, pero tengo confianza, el entrenamiento de la semana es lo que me da la fuerza para no sentirme menos entre nadie y vengo de menos a más, me estoy sintiendo bien, quiero llegar a mi máximo nivel en las últimas fechas y ya entrando a la liguilla, estoy viendo minutos porque tuve algunas lesiones, pero de a poco me voy sintiendo cada vez mejor”, concluyó Ricky.