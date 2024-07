Ricardo Ortiz en busca del oro olímpico en París 2024

León, Guanajuato. Si hay una prueba que ha enaltecido al deporte mexicano en Juegos Olímpicos es la marcha, evento en el que se han obtenido 11 metales. Ahora, para la nueva aventura a desarrollarse en París 2024, Guanajuato aporta a la delegación tricolor al andarín Ricardo Ortiz, quien encabeza al equipo azteca en la prueba de 20 kilómetros.

Veracruzano de nacimiento, Ortiz Rivera ha representado a Guanajuato durante el último año. Su clasificación a la justa veraniega se dio tras superar la marca mínima requerida por la World Athletics de 1 hora con 20 minutos y 10 segundos. El mexicano cronometró 1:18:31 en el Gran Premio Internacional de Cantones La Coruña en España.

Su tiempo conseguido en la prueba ibérica posicionó a Ortiz como el mejor exponente azteca del equipo que irá a la Ciudad Luz. Los otros marchistas son José Luis Doctor (1:19:14) y Noel Chama (1:19:21). Tras la hazaña que pone a Ortiz en sus primeros Juegos Olímpicos, resaltó el apoyo y cobijo que recibió de Guanajuato.

“Uno como atleta busca espacios donde te apoyen, donde confíen en uno, donde te brinden certeza y te impulsen y yo encontré eso en Guanajuato. Aquí se me ha respaldado y se me dio ese voto de confianza en busca del boleto a grandes eventos y se dio, se logró el pase a Juegos Olímpicos y eso me llena de muchos ánimos”, resaltó Ricardo Ortiz en charla para El Sol de León.

Ricardo Sánchez / El Sol de León

Sobre la expectativa que tiene para la justa veraniega, añadió: “Es un sueño, aún no me la creo que estoy dentro, unos Olímpicos son la aventura de mi vida y llegar a París es un objetivo que siempre busqué y ahora que lo he logrado me parece irreal. Me da una satisfacción enorme con mi mismo, me hace sentir agradecido con las personas que me han apoyado, mis entrenadores y mi familia”.

LEGADO OLÍMPICO

Con la maleta lista para viajar al Viejo Continente, Ricardo Ortiz reconoce que acudir con la mejor marca nacional levanta expectativas. Resaltar que las alegrías en la marcha comenzaron con la plata de José ‘Sargento’ Pedraza en México 1968, por otra parte los últimos medallistas fueron Noe Sánchez con el segundo lugar en la prueba de marcha 20 kilómetros de Sídney 2000 y Joel Sánchez con el bronce en los 50 kilómetros en esa misma edición.

“Sueño con lograr cosas importantes, yo creo que nadie va a unos Juegos Olímpicos a pasearse, todos vamos a competir y dar lo mejor. Nada está escrito, ninguna prueba está definida antes de iniciar, yo voy con la intención de dar lo mejor de mí. Sé que la marcha ha dado muchas medallas a nuestro país y que ya hace bastante tiempo llegaron las últimas. Vamos a competir con todo el corazón, con todas las ganas y con la intención de darle a México una gran alegría”, subrayó Ortiz Rivera.

Para los Juegos de París 2024, el programa de atletismo inicia el 1 de agosto con la prueba de marcha 20 kilómetros, varonil y femenil. El escenario para esta competencia es la Plaza de Trocadero, cuyos mayores atractivos son el propio Palacio del Trocadero, los jardines, la Fuente de Varsovia y la majestuosa Torre Eiffel.

EQUIPO MEXICANO

Para la marcha 20 kilómetros, además del tridente que conforman Ricardo Ortiz, José Luis Doctor y Noel Chama en la rama varonil, también se participará en la prueba femenina con Alegna González, quinto lugar en Tokio 2020, además de Ilse Guerrero y Alejandra Ortega. Otro representante es Ever Palma para la prueba de relevo mixto.

Cabe resaltar que Ricardo Ortiz es el tercer representante que Guanajuato tendrá en el atletismo de París 2024, las otras son la velocista Cecilia Tamayo para los 100 y 200 metros y Laura Galván en los 5 mil metros.