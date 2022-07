Ricardo Cordero colecciona victorias en caminos guanajuatenses

Silao, Guanajuato.- Los caminos guanajuatenses, sean de tierra o asfalto, ya son propiedad de Ricardo Cordero, esto luego de sus triunfos el año pasado en el FIA NACAM Rally Guanajuato y ahora en el Rally del Bajío.

“De verdad muy contento, creo que más no puedo pedir, me encuentro en uno de los momentos más importantes de mi carrera y reafirmar esto en la casa del rally mundial que es Guanajuato me parece que es importante”, dijo el piloto de San Luis Potosí.

Respecto a su apabullante conquista en la cuarta parada del serial nacional, el también integrante del equipo GHR Motorsport indicó que “un evento que se fue rapidísimo, pero muy demandante, correr de noche estamos acostumbrados, ahora hacerlo con cuatro etapas en madrugada si te exige un extra, tienes poco descanso, escaso tiempo para ajustar el coche, pero el trabajo bien, la idea era ganar, le metimos donde se pudo, hubo otros tramos poquito sinuosos donde arriesgar no era opción, pero todo bien”.

En lo que resta de la temporada, Cordero y su segundo a bordo, el michoacano Marco Hernández, tendrán como objetico revalidar su corona del NACAM.

“Obtuvimos uno de los rallies que se hicieron en Canadá y estamos ahí, la idea es pelear otra vez por ese título, en 2021 se nos reconoció en la gala internacional de la FIA, está al alcance, se puede conseguir y seguro también que podemos llevarnos el Campeonato Nacional, ahora viene Oaxaca y ahí pueden empezar a decidirse muchas cosas porque es otro rally de mucho nivel y dificultad”.

Ricardo volverá en un par de meses mas a Guanajuato en el marco de la Carrera Panamericana, sin embargo, en marzo de 2023 todo apunta al retorno del Rally Guanajuato México WRC y en el cual “prometo estar y dejar el nombre del nuestro país en alto, que el Mundial regrese a México es una gran noticia y más en este momento donde cada fin de semana hay un compatriota dando de qué hablar en alguna categoría”.