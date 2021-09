Reunirá Copa Guanajuato Soccer equipos todo el país

León, Guanajuato; 29 de septiembre del 2021.- El talento leonés y guanajuatense tiene en puerta una nueva oportunidad para probarse en cancha, se trata de la Copa Nacional Guanajuato Soccer, certamen que organiza su primera edición.

Esta nueva justa balompédica está programada para disputarse del 18 al 21 de noviembre. Buscando generar una mayor derrama económica y promover el turismo; el comité organizador anunció que la sede será Guanajuato capital.

Los recintos que recibirán la actividad serán el Estadio Municipal de Hierbabuena, Macrocentro Deportivo II y la Unidad Deportiva Juan José Torres Landa. Las categorías de competencia son 11, las infantiles jugarán en formato de 9 vs 9 y son la 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014, 2015-2016.

Por su parte las clasificaciones varonil juveniles son 2001-2002, 2003-2004, 2005-2006 y 2007-2008. Por su parte la rama femenil también podrá competir en las divisiones sub 21, sub 17 y libre. Todas estas categorías competirán a 11 vs 11.

LEONESES LISTOS

Entre cada clasificación se prevé registrar un mínimo de 10 equipos por lo que la Copa Guanajuato podría superar el centenar de clubes participantes. Entre ellos ya hay algunas organizaciones y academias leonesas que levantan la mano para competir por el título.

Algunos de los representes de la ciudad cuerera interesados en competir son Titanes Soccer, Impetus Soccer, Cuereros León, Academia Guerreros, Ramillete, entre otros.

De igual forma se tienen confirmados conjuntos foráneos provenientes de Michoacán, Veracruz, Jalisco y otras entidades. Un atractivo de este nuevo torneo es la presencia de visores de Club León.