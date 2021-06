Retoman justas atléticas presenciales en León con carrera piloto

León, Guanajuato.- Con miras a la reactivación de justas atléticas en la ciudad de León, este domingo se llevará a cabo una carrera piloto limitada a 100 competidores y en donde se aplicará el protocolo autorizado por la COMUDE, la Asociación Guanajuatense de Atletismo y la Secretaría de Salud.

El evento iniciará a las 7 de la mañana, recorrerá una distancia de 10 kilómetros y tendrá como punto de salida y meta el bulevar Vasco de Quiroga, frente al Teatro Bicentenario.

La base del protocolo radica en el uso del cubrebocas, toma de temperatura, aplicación de gel antibacterial y sana distancia, de tal manera que los participantes serán divididos en cuatro grupos de 20 y arrancarán en intervalos de 20 a 30 segundos, según lo explicó a este medio el integrante del comité organizador Pilar Esquivel.

De igual manera, todos se presentarán con cubrebocas y 500 metros después de haber tomado la salida se dispondrá de una área para que los puedan depositar, en tanto que al cruzar la meta, personal de la carrera le entregará a cada atleta una nueva mascarilla.

Asimismo, no se contará con servicio de guardarropa y aunque si habrá hidratación, se le recomienda a los corredores asistir con sus propias bebidas.

Esquivel platicó que el regreso a las justas presenciales “es indispensable porque venimos de un periodo muy largo donde se dejó de hacer una actividad física que era cotidiana, así que este ensayo cumplirá con todas las garantías de sanidad y protección y ya de los resultados que se obtengan las autoridades nos darán luz verde para hacer más eventos y por supuesto que todo va dirigido a efectuar el maratón en septiembre”.

Por último, el también agrimensor certificado por la World Athletics, reconoció que la implementación de estos protocolos seguramente obligará a que los organizadores incrementen el costo de las inscripciones.

“Todas las carreras deberán cumplir con lo establecido, de lo contrario no tendrán la autorización y es comprensible que se eleven los gastos, antes no se tenían estas obligaciones. Por ahora el panorama es con eventos muy selectos, limitados en cuanto al número de registros, pero es un primer paso y no queda de otra más que ser pacientes porque el atletismo también ha sufrido una reconversión”, agregó Esquivel Gómez.