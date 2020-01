¡Retiro a la vista! Ignacio González se despide

León, Guanajuato; 10 de Enero del 2020.- El legendario e idolatrado defensor Ignacio González, reconoció que este Clausura 2020 será su última campaña con Club León, tras 10 años una de los referentes y últimos ídolo esmeraldas está por cerrar un todo un capitulo en la historia de La Fiera.

La decisión llega ya que al actual contrato de Nacho González le restan por lo menos seis meses por lo que una vez que expire contempla despedirse de las canchas ya que no pretende llegar a otra institución.

"Este será mi último torneo, no sé si vaya a jugar mucho o poco. Han pasado 10 años de muchas historias, de muchas anécdotas, de triunfos, fracasos, tropiezos, pero que quedo con un gran sabor de boca", comentó el defensa esmeralda.

En años recientes, la carrera de González Ibarra se vio mermada por las lesiones de rodilla, mismas que lo alejaron del balón por más de un año. Otro tema que le deja pocas opciones de juego es la defensa central que es una de zonas donde mayor número de elementos tiene La Fiera.

"Éste será mi último torneo, han pasado 10 años en León y aquí me voy a retirar. Hice una carrera muy digna, siempre me entregué en cuerpo y alma, dejé todo en la cancha".@nachogonzalez35 pic.twitter.com/qrAaC8XFN5 — Club León (@clubleonfc) January 10, 2020

"Ha sido un proceso muy complicado después de tanta lesión, tanto tiempo de inactividad, el regreso pareciera ser complicado, hoy día somos cinco centrales lo cual complica la participación, de repente me he quedado fuera de interescuadras, también hay que dejar espacio para los que vengan, ha sido una carrera digna, llegué a una intuición que me arropó y se convirtió en mi casa", agregó el defensor.

También conocido como Ignacio ‘Corazón de León’ González se dice satisfecho por todo lo vivido con Club León como lo fue el ascenso y el bicampeonato de Liga MX.

“Muy satisfecho porque dejé todo en la cancha siempre, me entregué en cuerpo y alma. Es mi último torneo en el equipo, jamás pensaría en llegar a otro equipo se acaba mi carrera”, sentenció el histórico dorsal 35.

Por otro lado, reconoció que una de sus últimas aspiraciones que tiene como jugador profesional que es la de alcanzar la cifra de 300 partidos disputados en el máximo circuito.