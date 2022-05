Representantes leonesas ganan medalla en Nacional de Esgrima

La esgrima guanajuatense está de fiesta tras una histórica participación en el Campeonato Nacional de la especialidad en la que se obtuvieron una presea de oro y otra de bronce en divisiones menores.

Las dos representantes que subieron al podio son del municipio de León, siendo Abril Vergara la que obtuvo el metal áureo en la categoría espada femenil infantil ‘A’, Por su parte, Elan Cordero se colgó el bronce en la especialidad de espada femenil infantil olímpico.

Ambas espadachinas son alumnas del entrenador Daniel Ferro quien destacó este logro ya que por primera vez Guanajuato subió al podio de la esgrima nacional en categorías menores.

“En (Campeonato) Nacional ya se habían conseguido medallas, lo que no se había dado eran medallas en esas divisiones específicamente que son las categorías infantiles, la razón era que no contábamos con atletas dentro de ese rango de edades, nuestros atletas normalmente estaban entre los 15 y 18 años, hace tres años no teníamos atletas en esa categoría”.

En la disputa por la presea de oro, Abril Vergara venció a una representante de Baja California Sur por puntaje de 10-4. Por su parte, Elan Cordero inició con balanza a favor de 15-8 sobre Tamaulipas y en duelo por el bronce se impuso 15-13 a una rival de Jalisco.

“Tuvimos una buena actuación, entre los resultados destacados también está Alia Garcigueñas que terminó entre los ocho mejores, ella compitió en florete infantil ‘AA’ y nos permitió regresar a esa categoría después de casi 12 años. Elan (Cordero) también quedó entre el top 8 de cadete menor espada femenil”.

Organizado por la Federación Mexicana de Esgrima, el Campeonato Nacional 2022 se desarrolló en la sala de armas del Comité Olímpico Mexicano. El selectivo guanajuatense se compuso por nueve integrantes, los otros representantes fueron Jorge Uribe, Mateo Garcigueñas, Ian Estrada, María Fernanda López y Emilio Han.