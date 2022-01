Repetirá leonés Rafa Villagómez en la FIA Fórmula 3

León, Guanajuato.-.- El piloto leonés Rafael Villagómez fue confirmado por el equipo holandés Van Amersfoort Racing para tomar parte de la temporada 2022 de la FIA Fórmula 3.

Este será el segundo año de Villagómez en el serial, recordando que en 2021 corrió con uno de los monoplazas del HWA Racelab, aunque sin la posibilidad de sumar puntos.

🚨F3 DRIVER ANNOUNCEMENT!🚨 Rafael Villagómez joins us for a second FIA F3 campaign. He will compete alongside recently announced teammate Reece Ushijima.



Read the full press release here: https://t.co/5ZwfEg6xKh@FIAFormula3 @FIAFormula3 pic.twitter.com/clASAfi3kx — Van Amersfoort Racing (@VARmotorsport) January 28, 2022

“El año pasado fue sin duda de aprendizaje, sabía que así sería, el paso de la Fórmula 4 a la F3 tuvo su complejidad, pero lo he disfrutado bastante y ahora me siento listo para competir a un nivel más alto y aspirar a sumar puntos y podios”, señaló el guanajuatense.

Cabe señalar que no será la primera ocasión que Rafa trabaje junto al VAR y es que la campaña anterior tomó uno de sus asientos para incursionar en seis fechas de la Eurofórmula Open, donde concluyó octavo del campeonato con 135 unidades.

“Después de haber corrido con ellos en la Eurofórmula los conozco muy bien, me da una gran confianza tenerlos a mi lado, especialmente porque sé lo dedicados que están hacia este gran proyecto que han armado”, dijo el ex integrante de la F4 británica y francesa.

BREAKING: Rafael Villagomez returns for 2022! 😎



The Mexican racer links up with #F3 newcomers @VARmotorsport for his second season with us 🤝#RoadToF1 pic.twitter.com/MX5iM2HAbA — Formula 3 (@FIAFormula3) January 28, 2022

Por su parte, Rob Niessink, CEO del Van Amersfoort Racing, destacó el proceso y la evolución que ha tenido el mexicano en un periodo de tiempo bastante corto.

“Siempre es genial progresar con un piloto y Rafael ha crecido de una temporada a otra, es un chico al cual conocemos bien, conoce nuestra forma de trabajar de principio a fin y se ha enfrentado a una dura curva de aprendizaje. Para la próxima temporada su enfoque se centrará en sumar puntos y obtener podios, nuestro equipo lo apoya plenamente y encantados de comenzar este viaje junto a él”.

En semanas pasadas, Villagómez ya tuvo la chance de realizar un test con su nuevo auto en el circuito de Valencia y ahora se alista para un ensayo más en el trazado de Sakhir en Bahréin, mismo escenario donde se pondrá en marcha la temporada del 18 al 20 de marzo.

Además del oriundo de la capital cuerera, el VAR anunció al estadounidense Reece Ushijima como su segundo piloto en la alineación.

Su Ficha

Nombre: Rafael Villagómez

Lugar de Origen: León, Guanajuato

Fecha de Nacimiento: 10 de Noviembre de 2001

Edad: 20 Años

Estatura: 1.68 Mts.

Peso: 62 Kg.

Equipo: Van Amersfoort Racing

Categoría: FIA Fórmula 3

Trayectoria: Karting Guanajuato (2019)

Fórmula 4 Británica (2020)

Fórmula 4 Francesa (2020)

Fórmula 3 Asiática (2021)

Eurofórmula Open (2021)

FIA Fórmula 3 (2021)