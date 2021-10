Rendirse antes de tiempo no es opción para Liliana Magaña y Las Fieras

El pase a la liguilla luce lejano, de hecho, este próximo lunes la eliminación pudiera consumarse en casa, sin embargo, el mensaje al interior del vestidor de Las Fieras es no bajar los brazos y pelear hasta la última instancia.

La escuadra esmeralda marcha antepenúltima de la tabla con 10 unidades, ocho por debajo de la zona de clasificación y cuando al torneo regular solo le restan 12 puntos a disputar.

“El mensaje de la entrenadora (Scarlett Anaya) es de no rendirnos, no darnos por vencidas y seguir compitiendo, tener una mentalidad firme, ir por la misma línea, quedan pocos juegos por delante y así están las cosas, hay que motivarnos y entrenar fuerte para cerrar de la mejor manera”, apuntó la central verdiblanca Liliana Magaña.

Y pese a que el panorama no luce alentador “no estamos preocupadas y tampoco nos sentimos presionadas, pero si conscientes de que hay que sumar de a tres, es una lástima que los resultados no se nos hayan dado porque tampoco hemos jugado tan mal, aquí nadie trabaja para perder y creo que nos ha faltado determinación, el grupo siempre ha estado motivado y ahora solo nos resta ir trabajando partido a partido”.

León no gana desde el pasado 30 de agosto cuando le pegó a domicilio a las Bravas de Juárez, en adelante han sido tres empates e igual número de descalabros.

“Me parece que los juegos pasados han sido cerrados y por alguna desconcentración los dejamos ir, eso lo platicamos todas, el futbol no es de merecimientos, pero de verdad lo hemos hecho bien, solo nos ha faltado ese pasito de la definición que a final de cuentas es con lo que se ganan los partidos”, precisó la nacida en la capital del país.

Finalmente, Magaña dijo que el choque del lunes ante Pachuca “será a muerte porque a ellas también les urge ganar, además sabemos lo que es la rivalidad entre estas dos instituciones y sin duda será intenso, si nos enfocamos en analizar al rival, pero también en explotar nuestras cualidades y lo que hemos hecho bien”.

