Renato Paiva se cuestiona la intermitencia que acarreaba León

San Nicolás de los Garza, Nuevo León.- El triunfo de visita ante Tigres le permite al “domador” Renato Paiva respirar con más tranquilidad y saber que León tiene en sus manos la calificación al repechaje, esto a falta de tres duelos para concluir la fase regular.

“La clave fue la concentración de los jugadores, mérito y orgullo porque han hecho un gran trabajo en una de las canchas más difíciles de México, contra una plantilla que es de las más poderosas y que venía peleando los primeros lugares, pero este León podía ganar, yo creía en función de los detalles y esos detalles nos funcionaron, un poquito menos la definición porque fallamos algunas, pudimos haber matado antes al adversario, pienso que ese es el pecadillo en este juego, pero estuvimos enfocados”, dijo el portugués.

Hoy, que por fin los verdiblancos han ligado triunfos y van mostrando un mejor funcionamiento en todas las líneas, la duda del lusitano es “porque si los jugadores que tenemos son tan buenos no había esa regularidad, es cierto, hemos tenido momentos muy malos, no podemos escapar de eso, pero ya están atrás, teníamos por delante cinco finales y ya ganamos dos, así que vamos para adelante”.

De que es lo que ha cambiado en los más recientes días el cuadro felino, Paiva manifestó que “cambiamos el chip, porque como he dicho a los jugadores, cuando no hay el perfil defensivo y ponerte a hacer ese trabajo claro que cuesta, hasta molesta porque este equipo tiene un ADN ofensivo, aún así el trabajo defensivo se debía hacer y se comentó que era imposible calificar o ganar recibiendo goles como los que nos estaban haciendo, entonces cambiamos la mentalidad. Yo quiero personalidad y cuando haya que defender por mérito del rival hay que hacerlo, por eso me parece que mejoramos en este juego”.

Para los siguientes choques contra Cruz Azul, Querétaro y Tijuana, León deberá “percibir lo que se viene haciendo, antes de Juárez consideramos cinco finales, si las ganábamos o sumábamos buenos puntos íbamos a estar en posibilidad de calificar. Es de continuar y mejorar, siempre hay cosas que mejorar, nada más que eso”, aseveró el europeo.