Renato Paiva se aferra a la idea de que León juegue la repesca en casa

León, Guanajuato.- Renato Paiva lamentó que León no haya podido alcanzar el primer objetivo que era entrar a la liguilla entre los cuatro mejores, sin embargo, disputar la reclasificación en casa todavía es algo que está al alcance.

“Lo primero que teníamos en mente era meternos entre los primeros cuatro y es algo que no se pudo concretar, ahora pasamos al segundo de los objetivos y siempre será importante jugar en casa, claro que esa condición no nos garantiza que ganemos, pero también jugar de visita no significa que vayamos a perder. Nuestra gente siempre ha estado ahí en las buenas y en las malas y merece este partido, no dependemos de nosotros ya que hay que esperar resultados, pero debemos dar ese paso sí o sí, les hemos dicho a los jugadores que el esfuerzo es innegociable y vamos con la idea de hacer algo importante a estas alturas del torneo”, manifestó el timonel de La Fiera.

Tijuana será el rival del próximo domingo, cuadro que también tiene posibilidades de avanzar, siempre y cuando saque los tres puntos de la “guarida” y las combinaciones le favorezcan.

“Hay que respetar a Tijuana como un adversario difícil que es, juega bien, tiene buenos futbolistas, pero nosotros en casa y estando mejores clasificados nos da para pensar que somos favoritos, aunque Tijuana también se está jugando su clasificación”, dijo Paiva.

SELECCIONADOS A EVALUACIÓN

Los siguientes días resultarán trascendentales para que el “domador” despeje dudas en relación al once inicial que presentará con “Xolos”, esto tomando en cuenta la actividad y los viajes que realizaron sus seleccionados en la pasada fecha FIFA.

“Tengo el once seguro, ahora puede ser influenciado por como llegan estos jugadores y si llegan a un 50 por ciento no los vamos a poner, los que se quedaron con nosotros hicieron un trabajo fantástico, cuento con ellos, pero el once puede tener una alteración en función de este tema, a partir de como los veamos trabajar tomaremos las decisiones”.

Por lo pronto, el portugués dio a conocer que para la práctica de este jueves solo contará con Rodolfo Cota, Yairo Moreno y Fidel Ambriz, cuyos traslados resultaron más cortos y en el caso de los primeros dos, su participación resultó escasa, por no decir nula. El resto que son Mena, Castillo y Campbell, trabajarán al parejo hasta el viernes.

APRENDIÓ LA LECCIÓN

Cerca de cumplir su primer torneo dirigiendo en México, Renato Paiva se sinceró al comentar que de inicio buscó comerse la lumbre a puños, sin nivelar sus objetivos y sin aterrizarlos a la realidad que atravesaba el plantel a su llegada.

“Vine con una idea y a veces soy muy exigente en eso, me pongo objetivos difíciles de concretar y me lo dijo un psicólogo de Benfica, que debía nivelar mis metas, cuando llegué por la calidad de la plantilla pensé que podíamos poner a este León jugando mucho mejor y no hubo tiempo para entrenar, debí primero dejar fluir y luego construir, hice lo contrario y el aprendizaje es ese, dejar las formas para más tiempo, las formas solo con tiempo, pero tampoco es que me haya sorprendido el nivel de la liga por la calidad de jugadores y entrenadores”, aseveró.