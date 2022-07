Renato Paiva despeja dudas sobre la salida de Colombatto

León, Guanajuato.- El mediocampista argentino Santiago Colombatto continúa entrenándose por separado en León y a espera que se concrete su préstamo al Boavista de Portugal.

Sin embargo, Renato Paiva, entrenador de La Fiera, reveló que la transferencia no ha podido cerrarse ya que la escuadra lusitana ha sido impedida de fichar jugadores por el momento.

“Boavista tiene un problema que no puede inscribir jugadores y no sé si está relacionado con eso. La verdad es que nunca escapo a ninguna pregunta que me hacen, pero juro que no se mas del tema, lo último fue el mensaje que me mandó Colombatto de que no entrenaba más, el presidente me envió otro mensaje de que a partir de ahora Colombatto no entrenaba y he visto que se ha estado entrenando aparte, es todo”, dijo Paiva.

Y para dar carpetazo al tema, el técnico de los esmeraldas reiteró que si hoy en día el sudamericano se encuentra en esa posición, es porque el mismo solicitó su salida de la institución y no por otras cuestiones.

“Yo solo tengo una red social que es Instagram y básicamente la uso para cuestiones de trabajo, mi Instagram está lleno de mensajes de hinchas de León que me dicen que no deje ir a Colombatto, pero él ha pedido irse, no es una cuestión de que yo no quiera a Colombatto, él fue titular en todos los partidos de pretemporada, hizo dos goles, que quede claro que cuando un jugador llega y me dice tengo esta oportunidad profe, quiero irme a Europa, si el siente que es lo mejor no hay forma, esa es la vida del futbol y que quede claro para la gente que Colombatto ha pedido salir para tener una oportunidad que cree que es mejor para su carrera, no he sido yo el que le ha dicho vete, nada de eso, cero, el pidió salir y no el club”, señaló.