Renato Paiva decidido a cambiar a su León tras las goleadas

León, Guanajuato.- Luego de las goleadas contra Monterrey y Mazatlán, Renato Paiva asumió su responsabilidad y de paso comprendió el malestar que estos resultados han generado en la afición esmeralda.

“Es normal la molestia, los abucheos, son dos derrotas muy pesadas y es normal que la afición se desespere, pero créanme que yo quería, los muchachos querían dar una respuesta fuerte después de lo que pasó en Monterrey y es difícil llegar a una realidad así cuando a los cuatro minutos te hacen un gol y luego debes luchar contra la eficacia del rival que te llega tres veces y en todas te anota”, apuntó el timonel de La Fiera.

A partir de la siguiente jornada ante Santos, los verdes podrían presentar ajustes, especialmente en zona defensiva, donde los errores han costado bastante caros, de tal manera que el “domador” no descarta modificar a una línea de tres centrales.

“La pasividad defensiva que hemos tenido no puede ser, no hay como, en el segundo gol el jugador del Mazatlán pasa entre tres, no podemos tolerar que nos hagan goles de este nivel. Hay que reflexionar, fue duro recibir ese gol tan temprano y luego la crueldad continúa perdiendo 3 a 0 en 17 minutos.

Cuando tienes tantos jugadores de características ofensivas el jugar con tres abajo es algo que puedes trabajar, trataremos de entender si esto es lo mejor para el futuro, aunque ese cambio también llevará su tiempo, pero de que vamos a hacer algo, lo vamos a hacer, de eso no hay duda”.

HACE AUTOCRÍTICA

A través de las redes sociales, el presidente del Club León, Jesús Martínez Murguía, se dijo comprometido en enderezar la nave verdiblanca, al tiempo de confiar en el proyecto que le ha encomendado al portugués.

“Mis responsabilidades y obligaciones con este equipo son absolutas. Asumo el compromiso de sacar esto delante de inmediato. Soy el primero en hacer una fuerte autocrítica, pero también, el primero en confiar plenamente en este proyecto, en los jugadores y nuestro cuerpo técnico”, fue la publicación de Martínez Jr.

Ante este tuit, Paiva en su comparecencia ante los medios comentó que “eso de la autocrítica hay, yo he asumido mis decisiones y de los jugadores lo que veo es su trabajo arduo en la semana, se entrena intensamente, con calidad, pero los partidos ya son otra cosa, como lo dije hay que reflexionar, sacar conclusiones, cambiar sistema, gestionar físico y cabezas”, señaló.