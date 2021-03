Regreso da alegría, pero aficionados no bajan la guardia

León, Guanajuato.- Para muchos aficionados del Club León, no hay mayor alegría que poder acudir al estadio y apoyar a su equipo, con la reapertura del Nou Camp al público, para muchos fue motivo de felicidad, pero la pasión también hace equipo con la prevención.

Algunos seguidores de La Fiera que acudieron al cotejo contra Necaxa reconocieron que seguir las medidas sanitarias será la clave para evitar posibles contagios en el Nou Camp.

“Después de un año sí da mucha emoción, pero ante todo hay que seguir las indicaciones, hacer caso a lo que recomienden los expertos, ahora podemos regresar, pero no hay que bajar la guardia para que no nos vuelvan a cerrar el estadio”, comentó Luis Raya de Balcones del campestre.

“Mucha alegría, pero también muchos sentimientos encontrados por tantos partidos perdidos, haber si ahora con la gente se sube el ánimo de los jugadores. Se me hace muy bien que impongan protocolos para poder volver todos, confío en que ya no nos volveremos a separar del estadio”, destacó Abigail Álvarez de 25 años.

“Venimos de un año difícil y complicado, pero siempre y cuando acatemos las medidas de seguridad será un buen experimento para tener un regreso más seguro y que sea un escenario más seguro para frenar esta cadena de contagio y que el estadio sea seguro para Concacaf”, añadió Carlos Huerta quien llegó ataviado con careta, doble cubrebocas, guantes desechable y desinfectante para su butaca.

“Primero emoción y en segundo algo de incertidumbre por la pandemia, no podemos dejarla de lado, también siento nostalgia porque no pudimos estar en la final, así que este partido es volverse a encontrar con lo que más amo”, reconoció Oscar Rojas .

Por otro lado, el regresar a las gradas del cubil felino fue motivo de gran alegría, a tal grado como reencontrarse con viejas amistades.

“La verdad que es una total emoción, por fin podemos volver a ver a nuestro equipo, lo queremos ver desde hace un año y regresar es algo increíble, ya hacía falta sentir este sentimiento de pasión, de orgullo y satisfacción por venir, siento como si volviera a encontrarme con un buen amigo después de mucho, mucho tiempo”, exaltó Mónica Hernández.





“Regresar es la pura felicidad, aquí uno viene a sacar todos los sentimientos, uno ama al club, a los colores y queremos acompañarlos, que no jueguen solos. En este torneo no les ha ido muy bien, pero nuestro amor no se detiene por eso”, señaló Lupita Becerra .

