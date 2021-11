Recupera Rhinos terreno en la tabla

León, Guanajuato; 01 de noviembre del 2021.- Semana especial en la Liga Leonesa Estudiantil que tras el descanso del líder FC Men, la escuadra de Rhinos obtuvo un valioso triunfo que le acerca a liderar la tabla.

Luciendo 16 puntos en la bolsa, el calendario tenía programada jornada de descanso para FC Men por lo que el actual líder dejó a un lado los uniformes y las jugadas en cancha, gracias a su cosecha acumulada, se mantienen en la cima luego de ocho fechas.

El que no desperdició la oportunidad para sumar y acercarse en la pelea por la cima de la tabla fue el actual campeón Rhinos que pudo capitalizar a favor un cerrado choque ante FC Romita.

Rhinos embistió la portería rival en cinco ocasiones, Alejandro Torres y Jorge Reyes se lucieron con doblete, seguidos por Jorge Mendizábal que anotó uno más a la cuenta. Romita dio batalla y apretó el marcador con tantos de Gerardo Ayala, Octavio Moreno y Luis Cuellar.

Otro que no desperdició la oportunidad para sumar unidades y se impuso al último lugar fue el conjunto de Massia que trituró en la cancha a New Boys con un abultado 5-1. Diego Sánchez encabezó la ofensiva como autor de dos goles, Juan Muñoz, Ángel Rocha y Luis Arenas cerraron la pinza, mientras Alejandro Martínez hizo el de la honra para New Boys.

Dando cierre a la octava semana, el combinado de Boroni FC hizo la hombrada al dar la voltereta y cortar la racha positiva de Liverpool con marcador de 2-1. Sebastián Guzmán y Ángel Fernández sellaron la victoria mientras Harold Galván logró el descuento.

Liga Leonesa Estudiantil

Equipo Puntos

1.- FC Men 16

2.- Rhinos 14

3.- FC Romita 11

4.- Massia CF 11

5.- Boroni FC 11

6.- Liverpool 10

7.- New Boys 3