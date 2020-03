León, Guanajuato.- Dicen que recordar es volver a vivir y Nacho Ambriz, actual timonel de La Fiera, revivió aquel encuentro del Mundial de Estados Unidos 1994, donde el seleccionado mexicano igualó a uno contra Italia.

El Tricolor, dirigido en ese entonces por Miguel Mejía Barón, había caído por la mínima en su debut frente a Noruega, luego pudo imponerse 2-1 a Irlanda y si quería instalarse en la fase de octavos de final, estaba obligado a sumar en el RFK Memorial Stadium, de la ciudad de Washington D.C.

Los italianos abrieron el marcador por conducto de Daniele Massaro al 48´, pero 10 minutos más tarde apareció Marcelino Bernal para dejar cifras definitivas y llevar al representativo azteca a la siguiente ronda, donde lamentablemente sería eliminado por Bulgaria, de Hristo Stoichkov y compañía, en la tanda de penales.

“Fue un partido donde en los primeros 15 minutos ninguno de los dos equipos imponía condiciones, a mi me tocó enfrentarme a Biaggio que estaba atravesando un gran momento y si recuerdo un detallito que cada vez que se la daban y yo lo correteaba el árbitro me gritaba no foul, no foul, dije este me conoce que tiro muchas patadas, pero al final fue un gran partido de los dos equipos y emocionante haber empatado con Italia que era la gran base del Milán de Arrigo Sacchi, luego Arrigo alabó a la Selección Mexicana porque éramos un equipo tácticamente muy concentrados, que cuidábamos mucho los detalles y que al final había sido un partido muy parejo de los dos”, recordó Nacho Ambriz, quien además era capitán de aquella escuadra nacional.

Aquella tarde del 28 de junio de 1994, México alineó con Jorge Campos, Jorge Rodríguez, Claudio Suárez, “El Capi” Ramírez Perales, hoy auxiliar técnico en León, Joaquín del Olmo, Marcelino Bernal, Nacho Ambriz, Alberto García Aspe, Luis García, Carlos Hermosillo y Zague, mientras que Italia puso de inicio a Luca Marchegiani, Luigi Apolloni, Alessandro Costacurta, Paolo Maldini, Antonio Benarrivo, Pierluigi Casiraghi, Dino Baggio, Guiseppe Signori, Demtrio Albertini, Nicola Berti y Roberto Baggio.

El duelo entre mexicanos e italianos fue repetido este domingo a medio día por TUDN.

El Dato…

En aquella selección de 1994 el Club León tuvo un convocado y ese fue el hidrocálido Luis Antonio “El Cadáver” Valdez, quien fue titular ante Noruega.