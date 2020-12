Reconocen aficionados labor de Nacho Ambriz

León, Guanajuato.- Cuestionado a su llegada a Club León, Ignacio Ambriz inició su gestión en el banquillo esmeralda entre dudas y desconfianza de los aficionados, sentimientos que jornada a jornada se disiparon y con el campeonato se transformaron en respeto y admiración.

Una mayoría de seguidores esmeraldas reconocieron para El Sol de León que fueron escépticos de que Nacho Ambriz hiciera triunfar a La Fiera.

“Siendo honesta, cuando llegó no me gustó mucho, sí pensé que no iba a lograr nada aquí y no quería que durara, pero ya veníamos cansados de que no funcionara un dt. Por eso el escepticismo, pero me calló la boca y estoy muy contenta con su trabajo, creo que todavía le falta camino aquí, ya se consolidó un poco más con esto y creo que le dará la confianza para ir por más logros, sin necesidad de tanta cámara pública, él hizo su trabajo y lo logró”, comentó Liliana Torres.

Roberto Zepeda, vecino de la colonia la Florida también coincidió que dudó del estratega felino “La verdad no esperaba mucho de él, aunque llegó con algunos años de experiencia como técnico, no presentaba una vitrina que luciera y aquí demostró muchas cualidades, supo armar un equipo le rompió la liga por dos años y es campeón”.

Por su parte, el señor Jesús Ambriz Fuentes quien supera los 60 años de edad, reconoció que Ambriz Espinoza aprendió mucho durante su etapa como auxiliar del ‘Vasco’ Aguirre.

“Era lógico, Nacho Ambriz venía de ser asistente de Javier Aguirre, traía un sistema defensivo cual usaba Aguirre, cuando llegó aquí (Club León) en la primera temporada metió el sistema, pero al ver que no era un sistema adecuado porque tenía jugadores ofensivos, adaptó su sistema, lo hizo propio y fue obteniendo buenos resultados hasta que fue campeón”.

Otro seguidor que hasta ofreció disculpas al estratega zapatero fue el joven Diego Martínez que se comentó “Yo no quería que llegara a León, cuando lo anunciaron como entrenador no me pareció la mejor opción, todos creímos que Vucetich era el mejor, pero nos dio una bofetada con guante blanco, Ambriz demostró su capacidad y estrategia, ofrezco una disculpa porque dio garra al equipo y los hizo campeones”.

Claudia Ortiz de 17 años resaltó que la coronación de Club León reafirma la pasión por La Fiera y el respeto por el técnico mexicano, “Toda mi vida he crecido apoyando a Club León, he aprendido que no se debe juzgar el trabajo previo que pudo tener un técnico o un jugador, importa lo que hagan con León y Nachito (Ambriz) supo sacar el máximo rendimiento de los jugadores, logró récords, hizo más grande a mi equipo”.