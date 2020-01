Reconoce Romero que Chapulineros debe afinar contundencia

Obtener la mínima ventaja en la ida de los octavos de final sobre Santa Ana del Conde motiva pero no tiene satisfecho del todo a Mauricio Romero, el atacante marcó el único gol del partido, aunque reconoce que dejó escapar varias opciones, por lo que debe mejorar su contundencia.

En la ida, los Chapulineros Leyendas fueron más incisivos y con más oportunidades de gol, con Isma Valadez, Sebastián Maz, Raymundo Torres, entre otros tuvieron claras oportunidades pero la falta de tino o un experimentado Lupe Martínez evitaron los goles.

“Eso debemos corregirlo todo el equipo, no puedo decir que dominamos porque el rival también tiene su mérito, pero sí generamos mayores oportunidades, la ventaja nos da confianza pero hay que afinar la contundencia ya que en la vuelta se espera un partido muy complicado”, señaló Romero Alvizu.

Haciendo un examen de conciencia, el delantero reconoció que al ser el hombre encargado del gol carga con parte de la responsabilidad para mejorar.

“Las últimas fechas no pude participar por una lesión que traigo, todavía tengo algunas molestias, pero son más fuertes las ganas de jugar y más ahora que estamos en Liguilla. Reconozco que debo ser más certero porque fácil tuve otras tres claras y las fallé, no debo permitirme eso para la vuelta, tenemos la ventaja pero allá vamos con la idea de ganar o ganar, no hay otra opción”, agregó el delantero leonés.

Durante la fase regular de la edición 39 del Torneo de Los Soles, Mauricio Romero fue de los mejores delanteros del torneo, en su cuenta personal se apuntó 12 tantos. La vuelta será en Santa Ana del Conde el próximo lunes 20 de enero en Santa Ana del Conde.