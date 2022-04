Reconoce Holan que León debe mejorar

Sin encender las alarmas, Ariel Holan es consciente de que su equipo no jugó de la mejor manera ante Gallos Blancos. Para pelear la clasificación a liguilla debe recuperar a sus hombres y trabajar en el desempeño colectivo.

Sobre el sufrido empate ante Querétaro, el timonel verdiblanco reconoció que dejó escapar una oportunidad para afianzar el pase directo a liguilla, pero más que alarmarse, piensa en levantar a su equipo para el resto del torneo.

“Perdimos una oportunidad, hoy no me gustó lo que hicimos en el campo de juego, hay que trabajar mucho, tenemos que recomponer, faltan cinco partidos, si queremos tener aspiraciones de ser competitivos vamos a tener que levantar mucho nuestro nivel de juego”, señaló Ariel Holan.

Para el técnico verdiblanco, el principal pilar es dosificar el esfuerzo de sus pupilos, ya que algunos regresan de eliminatorias, mientras otros superan lesiones.

“Claramente tengo que administrar jugadores que no tuvieron minutos con selección, lesiones de futbolistas importantes, una parte de nuestro tejido futbolístico se va a recuperar cuando podamos estar por lo menos una semana completa todos juntos y podamos armar el mejor equipo más parejo de nivel físico y futbolístico”, ahondó el técnico argentino.

Finalmente reconoció que le preocupa la forma de juego de su plantilla ya que no termina por ser la ideal que plantea para pelear una vez más en la Liga MX.

“Los resultados muchos no me preocupan, me preocupa la forma en la que estamos jugando, en eso tengo que poner todo mi esfuerzo con mi cuerpo técnico para poder ver cómo nivelamos al equipo. Ahí está parte de lo que tenemos que hacer, nos está costando mucho y eso me ocupa y me preocupa”, concluyó el timonel de La Fiera.

Con jugadores que apenas se integran luego de viajar para disputar las eliminatorias mundialistas en las últimas dos semanas, el plantel felino tendrá este lunes como día descanso, para el martes regresar a entrenamientos y alistar detalles de cara al cotejo ante Atlético de San Luis.