Reconoce Ariel Holan que León sacó un premio inmerecido

León, Guanajuato.- El triunfo de último minuto ante las Chivas no maquilló absolutamente nada, al contrario, Ariel Holan admitió que su equipo alcanzó tres unidades hasta cierto punto inmerecidas.

“Cuando las cosas no se dan hay que corregir muchas cosas, a veces la victoria tapa los errores y nosotros debemos seguir focalizados, jugar copa y campeonato no es fácil en ninguna parte del mundo y yo tengo que estar muy asertivo con las decisiones y los futbolistas muy correctos en la estrategia del partido”, manifestó el timonel del León

Para el argentino, el resultado contra el Rebaño se obtuvo a partir del “amor propio y también derivado de que jamás se bajaron los brazos, hubo mucho corazón y eso es lo que me gustaría resaltar, claro que hay cosas positivas y como lo dije en días previos, para mi perdimos injustamente con Cruz Azul y Pumas, aunque en esta ocasión lo más justo hubiera sido un empate, pero el futbol es así”.

En su análisis del partido, el “domador” explicó que “empezamos bien, luego la posesión no fue tan sólida como nos gusta, por no tener paciencia perdimos la pelota, Chivas nos presionó bien y cuando pudimos quebrar su línea defensiva no logramos capitalizar, no tuvimos posesiones largas, no desgastamos al rival con esa posesión y quizás con los cambios un poquito antes hubiéramos estado más frescos, así que como tarea para el hogar nos queda el cómo iremos solidificando nuestro juego”.

Por último, Holan comprendió el malestar de algún sector de la afición, ya que el funcionamiento del equipo todavía dista mucho de lo que se ha desplegado en torneos anteriores.

“Obviamente uno está enfocado en lo que está haciendo y muchas veces los gritos no se escuchan, pero es entendible que puede haber gente disconforme porque no ha sido el mejor de los arranques, a veces el hinca se impacienta por esos momentos flojos, pero yo lo que tengo que hacer es enfocarme en como vamos a levantar nuestro juego”, aseveró.