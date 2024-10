Reconoce André Jardine que las Águilas merecían más frente a León

León, Guanajuato.- Por la posesión de balón que tuvo y las opciones creadas hacia adelante, André Jardine, timonel del América, aseguró que el bicampeón de la Liga MX mereció algo más que la división de unidades en la “guarida” de La Fiera.

“Venir a León siempre es complicado, León viene haciendo mejores partidos conforme se avanza en el torneo y no me parece que jugamos mal, tuvimos la iniciativa desde el minuto uno, pocas veces nos metimos en defensa, ellos aprovecharon sus momentos, la única que tuvieron la hicieron gol y todo se tornó mucho más complicado, pero el equipo lo peleó creyendo que incluso podíamos dar la vuelta, así que buenas sensaciones y dosis de frustración por entender que el equipo merecía mejor suerte por las oportunidades que se llegaron a tener”, comentó el brasileño.

Por ahora, las Águilas solo aspiran a clasificarse vía el Play-In en un torneo que ha resultado sumamente discreto, por no decir flojo, aun así, Jardine se dijo confiado de que su escuadra culminará fuerte la fase regular.

“Estamos ansiosos, quisiéramos tener más puntos, ese tema nos molesta, pero ya no podemos cambiar esos resultados donde perdimos, así que sólo nos resta el ir partido a partido, cada juego encararlo como una final. Hay juegos suficientes para levantarnos, así que queremos victorias, no será fácil, pero iremos juego a juego”.

Asimismo, con una fecha FIFA por delante, el estratega emplumado solo deseó que aquellos elementos que vayan con sus seleccionados nacionales puedan potenciarse y ganar en confianza, mientras que los que se quedan deberán redoblar esfuerzos rumbo a las jornadas decisivas.

“Queremos que los refuerzos tomen su mejor nivel, ahora se viene la fecha de selecciones y ojalá regresen con confianza y los que se quedan a trabajar fuerte, intensos porque queremos acercarnos a nuestro mejor nivel individual y colectivo. Queremos cerrar el torneo fuerte para entrar a la liguilla donde ya quizás no importa mucho la condición porque es un torneo nuevo”, aseveró.