Recibe León Selectivo Nacional de Karate

León, Guanajuato.- El karate mexicano tiene rumbo fijo a León, la capital del cuero y calzado abre sus puertas para recibir del 29 de julio al 1 de agosto el Selectivo Nacional de la especialidad.

Para este certamen se espera la asistencia de alrededor de 900 a 1200 competidores provenientes de los 32 estados del país, de igual forma cuenta con aval de la Federación Mexicana de Karate.

El Domo de la Feria será la sede del Selectivo Nacional y para ello se instalarán cuatro tatamis en la zona de la duela. Las modalidades de prueba serán kata y kumite.

Las categorías participantes son la sub 14, sub 21, cadetes, junior, senior y grados kyu o cintas. De igual forma habrá eventos de parakarate en las clasificaciones de silla de ruedas, débiles visuales, sordos, parálisis cerebral y síndrome de down.

Este selectivo será clasificatorio para el Campeonato Panamericano Senior a realizarse en Uruguay para el mes de octubre, de igual forma otorgará plazas a competencias de categoría junior.

Además de las pruebas en el tatami, el Selectivo Nacional de Karate desarrollará una serie de cursos y talleres de capacitación para entrenadores y jueces.

Siendo la Asociación Guanajuatense de Karate la que funge como anfitriona, para esta justa presenta una baraja de atletas que son encabezados por Cynthia de la Rue, especialista de kata. Otras cartas fuertes son Dafne González y Emilia Salinas de Irapuato, Kaori Hernández, Fernanda Tovar, entre otros.

Por parte del comité organizador se estableció que cada competidor debe presentar una prueba de Covid-19 realizada 24 horas antes a su registro y durante su estancia se realizará una nueva evaluación por parte de la Secretaría de Salud de Guanajuato.