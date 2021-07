Recibe León quinta edición de Copa Bajío

León, Guanajuato.-- Goles y talento juvenil destacan en la 5ta edición de la Copa Bajío, certamen que una vez más se desarrolla en la ciudad de León y al que acuden varios equipos locales con la misión de que el título se quede en tierras cuereras.

Esta competencia de futbol juvenil se disputa ena rama varonil y femenil, las acciones de juego iniciaron a mitad de semana y se desarrollarán hasta el próximo 18 de julio. Un total de 32 equipos, entre representativos locales y de otras entidades acuden en busca de la gloria.

Las categorías participantes son la sub 11, sub 13, sub 15, sub 17 y sub 20. Para el desarrollo del campeonato se tiene como sedes al Deportivo Juventudes, Módulos Deportivo Code Metropolitano y canchas privadas ubicadas en las colonias Lomas de la Trinidad y Ribera de la Presa Country.

Entre los equipos asistentes destaca en la división sub 20 la participación del club Futbol Consultans de Costa Rica, siendo el primer conjunto extranjero que participa en la Copa Bajío de Fútbol.

Algunas entidades presentes son Michoacán con la escuadra de MT Fríos Zamora, Colima compite con las zagas de Goolima, Saltillo acude con Selección Saltillo, Veracruz busca el título con Afouteza Xalapa, de igual forma Nuevo León se une con Nido Águila.

Entre los representantes leoneses que defienden la plaza son Furia Verde, Club León, Ceforma, León Independiente, Capital Fut y León Independiente. Algunos municipios de Guanajuato que también son representados están Irapuato, Guanajuato capital, entre otros.