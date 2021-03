Recibe León primer regional de calistenia

León, Guanajuato; 10 de marzo del 2021.- La calistenia local abrió su temporada de competencias 2021 y la primera de seis fechas se realizó ciudad de León, alrededor de 40 atletas demostraron su resistencia y fortaleza en las barras.

Este primer certamen del año se organizó de manera conjunta entre los grupos Vatos Workout, Cobra Bars, CoVaBe y el gimnasio Be The Beast que fue sede.

Alrededor de 40 practicantes del street workout y la calistenia acudieron a esta competencia que se llevó a cabo para en las categorías de principiantes y avanzados.

Para la modalidad de máximos, las pruebas que se realizaron fueron pull up, push up, dips en barra paralela, muscle up, el ganador es quien realice el mayor número de repeticiones. La otra modalidad fue el freestyle que consiste en una serie de movimientos acrobáticos y de fuerza en las barras.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Deportes Bravos de León se desprende de Walter Silva y Manny Acosta

Para esta primera competencia del año acudieron los grupos Ángeles Bars, Be the Beast, Natural Mind & Body y Qoph de León, el municipio de San Francisco del Rincón tuvo representación con Gorila Gym y Cobra Gym Bars.

De igual forma hubo presencia de Guanajuato capital con Azthenics, además de la Ciudad de México con la Asociación Cultura Street. Para esta edición la única participante femenina fue Irais Guadalupe.

Los jueces participantes en la modalidad de máximos fueron David Arellano y Daniel Lozano. Para el estilo libre quienes calificaron fueron Iván Donovan Contreras, Francisco Guerrero y Aldo Raygoza.