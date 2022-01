Recibe Laura Galván el Premio Estatal del Deporte 2021

Irapuato, Guanajuato; 10 de Enero del 2022.- De manos del gobernador de la entidad, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, la semifondista Laura Galván recibió el Premio Estatal del Deporte “Guanajuato 2021” en la categoría de atleta convencional.

El año pasado fue de ensueño para “La Gacela” de La Sauceda, quien en el marco de los Juegos Olímpicos de Tokio estableció nueva marca mexicana en los 5 mil metros planos con un tiempo de 15:00.16 minutos. La oriunda de la capital del estado arribó a la justa veraniega nada más y nada menos que como campeona panamericana.

“Es un orgullo recibir este premio, la verdad no lo tenía pensado, a veces uno tira al sol y de repente cae entre las estrellas, así que muy contenta. Quiero agradecer todo el apoyo de la Comisión del Deporte, al gobernador, el apoyo es fundamental, sin su ayuda no hubiera llegado tan lejos y vamos por más logros ya que esto no acabó en Tokio, París 2024 es la nueva meta y trabajaremos duro para estar ahí”, manifestó Galván.

Otro ganador del PED, pero en la categoría de deportista adaptado fue el nadador Jesús Hernández, tres veces medallista en los Paralímpicos de Tokio. “Chucho” se colgó oro en el combinado individual de 150 metros y bronces en los 50 pecho y 200 estilo libre.

“Con estos resultados logramos dejar en alto a Guanajuato y a México, esas medallas reflejaron el compromiso y dedicación no solo de Jesús Hernández, sino de todas las personas que están detrás de mí, así que yo los invito a que luchen porque todo se puede lograr, yo tuve miles de pretextos para haberme rendido, pero no lo hice y ahora con este premio soy el mejor deportista de mi estado y del país”, apuntó el tritón.

De igual forma, se reconoció a Blanca Hernández en la categoría de entrenador de deporte adaptado, luego de lograr la clasificación de cuatro nadadores a Juegos Paralímpicos; Cecilio Blancarte en entrenador de deporte convencional, llevando a Galván a los Olímpicos y a Arián Chía a los Panamericanos Junior, mientras que en promoción del deporte se premió a Mario López, presidente de la Asociación Guanajuatense de Natación.

A la entrega del PED 2021 en Irapuato también acudieron Marco Gaxiola, director de la CODE Guanajuato; la alcaldesa Lorena Alfaro y Janet Estrada; titular de la COMUDAJ.

Premio Estatal del Deporte “Guanajuato 2021”

Nombre Disciplina Categoría

Laura Galván Atletismo Deportista Convencional

Jesús Hernández Natación Deportista Adaptado

Cecilio Blancarte Atletismo Entrenador Deporte Convencional

Blanca Hernández Natación Entrenador Deporte Adaptado

Mario López Natación Promoción e Impulso al Deporte