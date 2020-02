Realiza Guanajuato segundo selectivo de atletismo

León, Guanajuato; 26 de febrero del 2020.- La Asociación Guanajuatense de Atletismo celebró la segunda la etapa del selectivo estatal para definir clasificados a los certámenes deportivos más importantes del país.

Aun total de 691 atletas se dieron cita para buscar su clasificación a los primeros Juegos Nacionales Conade 2020 y la Universiada Nacional Guanajuato 2020, las categorías de competencia fueron sub 16, sub 18, sub 20, abierta y universitaria.

Entre los atletas de alto rendimiento que se dieron cita y son cartas fuertes para subir al podio en Juegos Nacionales son Arian Chía, Leopoldo Rincón, Mario López, Renato Najera, Gabriel Flores, son alrededor de 20 atletas los que se prospectan para la máxima justa deportiva de categoría menores.

De igual forma, Juan Felipe Martínez Ramírez, dirigente estatal de atletismo resaltó que esta segunda etapa servirá para un control técnico de las nuevas marcas de tiempo que estableció la Conade.

Otro objetivo de este selectivo fue detectar a prospectos que puedan dar la marca y calificar al mundial juvenil a realizarse en Nairobi, Kenia para el mes de julio.

Universiada 2020

De igual forma, este selectivo entregó plazas para la Universiada de Guanajuato 2020, entre las instituciones representadas fueron La Universidad de Guanajuato, Universidad De La Salle, Universidad Iberoamericana, Universidad Politécnica Bicentenario.

De igual forma la Universidad Tecnológica de León, el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Tecnológico de Abasolo, entre otras. Las pruebas que se realizaron fueron carreras de velocidad, saltos, salto y pruebas combinadas como el decatlón y lanzamientos de bala, disco y garrocha.