Realiza Asociación de Atletismo concentración con deportistas

León, Guanajuato.- Planeando una actuación histórica en Juegos Nacionales CONADE 2022, la Asociación Guanajuatense de Atletismo realizó una concentración con toda la delegación de representantes calificados al clasificatorio Macroregional.

Tras haber celebrado dos clasificatorios estatales entre enero y febrero, ahora la Asociación de Atletismo unifica esfuerzos y para ello convocó a una concentración que se realizó los días 11, 12 y 13 de marzo en la Villa Deportiva de Guanajuato capital.

Un total de 75 atletas de categorías sub 16, sub 18, sub 20 y sub 23 fueron los que acudieron para ser partícipes de un serie de prácticas grupales con entrenamientos de altura y específicos, esto para adaptarse mejor a las condiciones de Tlaxcala, entidad sede para el Macroregional.

De igual forma acudieron los entrenadores a quienes se les impartió una serie de charlas técnicas y de metodología del entrenamiento. Entre los municipios representados estuvieron León, Irapuato, Purísima del Rincón, San Miguel, Guanajuato, Cortazar y Acámbaro.

El clasificatorio Macroregional está programado del 26 al 30 de abril en Tlaxcala. Para dicha fase, Guanajuato competirá ante representantes de la Región 5 junto a Querétaro, Estado de México, Hidalgo e IMSS, además de las delegaciones de la Región 6 que se integra por Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Guerrero y UNAM.