Rafael Gil “Rafaelillo” rinde homenaje a León

León, Guanajuato.- Cobijado entre el misticismo gitano y el arte de la fiesta brava, Rafael Gil “Rafaelillo” celebra cinco décadas como matador de toros. El llamado “Gitano de los Ruedos” ha labrado un legado imborrable en México y en España, pero entre tantas vivencias en ferias y plazas, León es una tierra que quiere y respeta.

De raíces ibéricas, el maestro Rafael Gil tiene sangre gitana y bravía ya que redondea tres generaciones de matadores, es el tercer “Rafaelillo”, su abuelo figuró en España, su padre en México y él unficó ambos mundos con triunfos y desventuras en las plazas.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Tomé la alternativa a los 17 años, muy joven, fue un 25 de diciembre 1971 en la plaza de toros Fermín Rivera de San Luis Potosí con toros de Chafik, mi padrino fue Manolo Martínez y Francisco Rivera “Paquirri” el testigo. Esta es una profesión que ha dado todo y en la que he recibido 46 cornadas, pero eso me da más valor y respeto al toro” destacó Rafel Gil para El Sol de León.

Jugándose la vida en el ruedo a lo largo de cinco décadas, el torero nacido en Tijuana se ha ganado el cariño de más de una generación de aficionados, además del respeto de los matadores que le precedieron y de sus contemporáneos.

Deportes “Llueve oro” para Guanajuato en Paranacionales Conade 2022

“Soy un romántico de la fiesta brava, nací torero y moriré torero, tengo más afición ahora que cuando iniciaba como matador, siento que todavía no he llegado al techo, sino toreo siento que me muero, aún tengo muchos delante, cuando toreo alimento mi alma. Esa entrega me ha dado el cariño de la gente y el respeto de los compañeros, eso es algo invaluable para mí”, agregó el matador mexicano.

DOCUMENTAL

Homenajeando su vida, admiradores y aficionados taurinos dirigen un documental sobre su trayectoria, razón por la que “Rafaelillo” visitó León, ciudad de gran tradición taurina a la que no quiso dejar fuera de la producción.

“En mi vida como torero estoy muy agradecido con León, Guanajuato, me trae recuerdos muy bonitos y hermosos, aquí hice grandísimas tardes con las figuras del momento. La Luz es una plaza muy importante en mi vida, me dio tanto, la Feria de León es muy importante”, agregó el matador tijuanense.

Entre las glorias del “Gitano de los Ruedos” destaca el Trofeo San Sebastián que obtuvo a mediados de 1970 luego de cortar cuatro orejas y un rabo en un festejo del 20, en aquella tarde lidió junto a Manolo Martínez y “Curro” Rivera.

“Siempre es un placer visitar esta tierra que nos dio a un grande como lo fue Rodolfo Gaona, en esta visita visitamos su mausoleo y le dejamos una ofrenda, también visité La Luz, es especial esta plaza, espero volver vestido de luces y volver a lidiar”, concluyó el “Gitano de los Ruedos”.

Entre sus incontables memorias en el ruedo, otro pasaje especial fue su confirmación de alternativa en Las Ventas de Madrid, España el 18 de julio de 1974, siendo testigos Julio Vega “Marismeño” y Raúl Sánchez.