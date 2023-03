Rafa Villagómez tiene accidentado inicio en la FIA Fórmula 3 en Bahréin

León, Guanajuato.- Accidentado inicio de temporada en la FIA Fórmula 3 para el piloto leonés Rafael Villagómez, quien vio frustrado su fin de semana en Bahréin luego de un contacto tempranero con el brasileño Gabriel Bortoleto.

Villagómez arribaba con buenas sensaciones a este comienzo de su tercer año en la categoría, después de lo hecho durante el invierno en la Fórmula Regional de Medio Oriente, sin embargo, no contaba con la imprudencia del amazónico, que con un movimiento fuera de lo permitido lo envió directo contra uno de los muros de protección.

El integrante del equipo holandés Van Amersfoort Racing logró una buena largada en la manga Sprint, incluso avanzó hasta seis posiciones, metiéndose rápidamente a la lucha entre los punteros. Desafortunadamente, el percance con Bortoleto vino justo al abrir la segunda vuelta, donde Villagómez quiso entrar a su línea de carrera, solo que el sudamericano no respetó el movimiento e hizo contacto con el neumático trasero derecho del mexicano, provocando la colisión y una fuerte sacudida con el muro. La buena noticia es que Rafa salió ileso del incidente y los comisarios le metieron a Gabriel Bortoleto una penalización de 10 segundos.

A hefty shunt for Rafael Villagomez 😩#BahrainGP #F3 pic.twitter.com/yqk3TGiLiF — Formula 3 (@FIAFormula3) March 4, 2023

El español Josep Martí se quedó con la bandera a cuadros, aventajando por 1.805 al argentino Franco Colapinto y como tercero el coequipero de Villagómez, el brasileño Caio Collet, con una diferencia de casi seis segundos en relación al triunfador.

Para la carrera feature pactada a 22 giros, el choque de la primera jornada dejó sumamente condicionado al guanajuatense que acabó en el décimo noveno casillero y su único consuelo fue superar lo hecho por su compañero de escudería, el novato australiano Tommy Smith. La estructura del Trident se hizo del 1-2 con Bortoleto y el alemán Oliver Goethe, en tanto que a 1.109 cerró el sueco Dino Beganovic para completar el podio.

La F3 va ahora en abril al trazado de Albert Park en Melbourne, Australia, escenario que recién se ha incorporado para esta campaña y que sin duda resultará todo un desafío para Rafa Villagómez y el resto de la parrilla.

FIA Fórmula 3



Temporada 2023

Resultados Finales

Carrera Sprint

Piloto Equipo Tiempo 1 Josep Martí Campos Racing 43:09.6 2 Franco Colapinto (ARG) MP Motorsport 1.805 3 Caio Collet (BRA) Van Amersfoort Racing 5.879 - Rafael Villagómez (MEX) Van Amersfoort Racing DNF

