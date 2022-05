Quintetas femeniles se disputan el pase a la final en el Malecón

León, Guanajuato.- ¡Hay tiro, hay tiro! El torneo femenil de la Liga de Baloncesto del Malecón tiene equipos definidos para disputarse las semifinales, campaña que se enfila para ser el último que celebra este circuito luego de casi dos décadas impulsando el deporte ráfaga en León.

Este último certamen no concluye de la mejor manera ya que tuvo que recortarse a causa de la salida de varios equipos, la deserción de quintetas fue tal que el torneo varonil tuvo que cancelarse.

Caso contrario a la rama femenil en la que varios equipos no quisieron salirse sin antes tener la posibilidad de pelear por el pase a la final por lo que se disputó una jornada especial de playoffs

Entre los partidos celebrados se dio la derrota de Mamba ante Espartanas por puntaje de 31-40, por su parte Kinesis ganó con apretado score de 36-34 ante Storm. Finalmente Sister’s venció 20-0 a Felinas.

SEMIFINALES

Los cruces de semifinales quedaron programados para el próximo 22 de mayo iniciando con la llave entre Sister’s y Espartanas en punto de las 8:00 horas. Para las 9:15 se pactó el encuentro de Storm ante Kinesis.

DESPEDIDA

Juan José García, dirigente de la Liga de Baloncesto del Malecón adelantó que este será el último torneo que se organiza ya que la salida de los equipos impide que se organicen torneos altamente competitivos en la Minideportiva Malecón del Río.

“Este domingo tenemos la semifinal y dentro de ocho días tendremos la final de despedida. Ya no pudimos programar partidos porque a partir de las 10:00 el sol pega muy fuerte y se fueron saliendo los equipos y no pudimos programar partidos más temprano como a las 8:00 y del varonil ya no quisieron seguir”, comentó Juan García para El Sol de León.

Para no cortar con casi dos décadas impulsando el baloncesto local el dirigente pide apoyo a las autoridades: “Sobre el tiempo para reanudarlo no sabemos, eso depende del apoyo de las autoridades, sería bueno que techaran por lo menos dos canchas para que se pudiera jugar”.