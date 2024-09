Pugilistas cumplen en la báscula previo a Boxeo de Gala XVI

León, Gto.- Una legión de pugilistas mexicanos y extranjeros tuvieron su primer acercamiento y cumplieron ante la ‘romana’ en lo que fue la ceremonia de pesaje, previo al Boxeo de Gala XVI. El leonés Juan “Marro” Rocha se presenta en la batalla estelar en la que mide fuerzas ante Eder García de la Ciudad de México.

Para esta velada en la que también se celebra las Fiestas Patrias, el llamado “Marro” regresa a Guanajuato luego de un rotundo triunfo por nocaut ante Fernando Toro de Venezuela en una función celebrada el pasado mes de marzo en dicho país. Tras esa batalla ahora estelariza la cartelera del Boxeo de Gala XVI a celebrarse este sábado en la Arena IPW de San Francisco del Rincón.

Deportes Boxeo de Gala XVI tiene cartel con Juan “El Marro” Rocha como estelar

“Siempre me he preparado de gran manera para mis peleas, sean fueras o en casa, me he preparado al máximo para darle a la gente una buena pelea, llena de mucha acción. Me siento listo y muy fuerte para este tiro. La prioridad es tratar de ir a noquear desde el primer campanazo”, resaltó Rocha Meza, quien se preparó durante los últimos meses bajo la tutela del reconocido entrenador Fredy Rojas.

A decir del leonés de 27 años, su duelo ante Eder García Cova está pactado a ocho rounds en la división supergallo. En la otra esquina, el contrincante oriundo de la Ciudad de México acude con récord de 3-3-1.

Siendo uno de los talentos que se busca proyectar en México, el cubano Juan Oneyder de Cuba busca su cuarta victoria ante Luis Ruiz de Lagos de Moreno, Jalisco. Pelea coestelar de este evento. Ambos tuvieron su primer careo durante su comparecencia ante la ‘romana’ en vísperas de su cruce a seis asaltos en peso superwelter.

“Me siento súper bien, hice una buena preparación y todo va saliendo bien. Ya averigüé sobre esta fecha (15 de septiembre) y es una fecha muy importante para todos los mexicanos, entonces vienen con ansias de ganar y yo me preparé para ganar, mi principal arma es la rapidez, y sé combinar la fuerza con la rapidez”, resaltó Oneyder.

Cartelera

Para este evento que conmemora el Día de la Independencia, Bajío Boxing Promotions en alianza con Spartan Boxing de Estados Unidos, se armó una cartelera con diez combates. En la programación está el colombiano Manuel “Finito” Rangel contra Javier Rodríguez de Guadalajara, llave a ocho capítulos en la división superpluma.

► Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

Entre los pleitos acordados a seis rounds está el cruce entre Luis “El Fuerte” Salas ante el hidrocálido “Chucho” Hernández. En supermedio está el estadounidense Robert Davenport, que se mide al tapatío Ernesto Berrospe. Desde Acapulco llega Alexis Gómez, cuya cita se da ante Valentín Ortiz de la CDMX.

Deportes Boxeadores guanajuatenses interesan a promotora de boxeo estadounidense

Los que van a cuatro tandas son Keneth Mendiola de Michoacán contra Felipe Vásquez de Jalisco en la clasificación welter. Por su parte, Clemente Mora de Sonora encara al sanmiguelense Eduardo Zúñiga. Otro guanajuatense programado es Yovani Juárez de San Diego de la Unión, cuyo rival es José Blas de la Ciudad de México.