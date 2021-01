Pugilismo leones tendrá caras nuevas

León, Guanajuato; 01 de enero del 2020.- Con el año nuevo llegan caras nuevas al pugilismo local, Michie Muñoz en su faceta de entrenador está preparando a tres jóvenes que aún se mantienen como diamantes en bruto, pero pintan para ser joyas.

En su centro de formación de Bajío Boxing, el ‘Matador’ Muñoz cuenta con tres jóvenes talentos que apuntan para debutar y brillar en 2021. Itzel Ojeda, Diego Mares y Carlos Hernández serán las nuevas caras que tendrá el boxeo guanajuatense.

“Son tres muchachos muy talentosos, se han esforzado mucho y en cada entrenamiento refuerzan esa ilusión por ser profesionales, de hacer carrera en este deporte y de ser inspiración para más jóvenes, yo creo en ellos y es mi intención desarrollar este deporte, seremos la cuna del amateur”, señaló Michie Muñoz para El Sol de León.

Una de las cartas fuertes es la francorrinconense Itzel Ojeda, primera mujer que debutará en Bajío Boxing, durante su infancia practicó ballet aunque su pasión está en las diciplinas de contacto ya que entrenó taekwondo, artes marciales mixtas y box.

“El boxeo es lo que a mí me apasiona, amo este deporte, no importan los sacrificios que haga, levantarme temprano, cansarme, me encanta entrenar, quiero debutar a los 18 años tengo el sueño de ser una campeona, quiero demostrar que una mujer puede alcanzar grandes cosas en este deporte”, expresó Itzel Ojeda.

De San Francisco del Rincón, Iztel Ojeda entrena cuatro días a la semana en León para llegar a sus prácticas se levanta a las cuatro de la mañana para tomar el autobús a la ciudad cuerera y presentarse a entrenar en punto de las 7:00 horas.

Otra promesa es el leonés Diego Mares quien a sus 18 años poco a poco va puliendo su técnica, su objetivo es contender por grandes títulos y erigirse como un nuevo ídolo mexicano.

“Yo inicié gracias a un primo, lo acompañaba a sus entrenamientos de box y me fue encantó, además de niño siempre me gustaron los golpes. Tengo seis meses entrenando con Michie (Muñoz) y he aprendido mucho, sobre todo en lo mental, el cansancio jamás podrá superar a tus sueños”, comentó el próximo ídolo de la colonia El Retiro.

De este tridente de promesas, el más joven es Carlos Hernández quien a sus 14 años sigue una dinastía de peleadores locales ya que su abuelo y un tío pelearon con el alias de el ‘Gallo’ Hernández.

“Sé que soy el más chico, pero eso no me detiene, me motiva ver a mis compañeros, su esfuerzo, sus ganas de ser alguien en la vida me impulsan. A lo mejor no debuto este año, pero nadie me quita toda la preparación y el colmillo que voy agarrando. Vengo de una familia boxeadora”, subrayó Carlos ‘Gallito’ Hernández.

En 2021 Michie Muñoz prevé organizar peleas a partir de marzo, el calendario 2021 bosqueja una edición mensual de Boxeo de Gala y en alguna de esas funciones podría darse del debut de Itzel Ojeda y Diego Muñoz, además de foguear como amateur al ‘Gallito’ Hernández.

Promesas Bajío Boxing Promotions

Nombre: Itzel Noemi Ojeda Martínez

Ciudad: San Francisco del Rincón

Edad: 17 años

Récord amateur: 6 peleas; 5 ganadas, 1 perdida

Nombre: Diego Fernando Mares Magaña

Ciudad: León

Edad: 18 años

Récord amateur: 6 peleas; 5 ganadas – 1 perdida

Nombre: Carlos Guillermo Hernández Durán

Ciudad: León

Edad: 14 años