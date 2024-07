Prometen espectáculo y emociones al límite en batalla estelar de CBGS XXIII

León, Gto.- No hay día que no se llegue ni plazo que no se cumpla y para las artes marciales en el Bajío llegó el gran día, este sábado se vibra desde la jaula con la función ‘CGBS XXIII’. En la batalla estelar se disputa el campeonato en peso gallo, entre el irapuatense Gabriel Méndez y Juan Campos de Venezuela.

Conformada por una cartelera de más de 20 peleas de exhibición, esta magna función presenta para su clímax al peleador ‘vinotinto’ Juan ‘The Ponny’ Campos, quien tuvo su primer careo con su contraparte mexicana durante la ceremonia de pesaje realizada este viernes.

Según el sitio especializado tapology.com, el nacido en Anzoátegui tiene récord profesional de 10-18-0. Su última aparición sobre la jaula se dio con triunfo ante el mexicano Juan José López el pasado mes de mayo.

“Me siento de lo mejor, vengo de una buena preparación, siempre me preparo para dar lo mejor en cada pelea. Lo único malo es que en cualquier parte de México siempre estoy peleando como extranjero. Para mí es gratificante, es un orgullo representar al país. Tener el privilegio de por primera vez venir a Coliseo Gladiadores y pelear por un título no tiene precio, esto es una gran oportunidad, tengo que hacer un buen trabajo”, resaltó Juan Campos después del pesaje.

De amplio historial ante peleadores mexicanos, el llamado “Ponny” reconoció previo su cita en tierras zapateras: “Respeto a mi contrincante, lo admiro, no lo veo como mi enemigo sino como un amigo porque es el que en la jaula me va a exigir. Bueno, entran dos y solamente a uno le van a levantar las manos en CGBS”.

Gabriel Méndez confía en triunfo

Con formación en el jiujitsu y el boxeo, Gabriel Méndez, más conocido como ‘El Boxer’ alista los puños para tirar auténtica metralla en contra del peleador ‘bolivariano’. El único objetivo para el irapuatense está en ‘dormir’ a su rival.

“Es un rival fuerte, pero confío en mi trabajo y preparación, vamos a dar una buena pelea. Vamos a buscar el nocaut, no hay otra cosa más que buscar el nocaut, tratar de llevarnos la pelea lo más pronto que se pueda”, subrayó Méndez.

Para este año, Gabriel Méndez participa por tercera edición en una función de Coliseo Gladiadores Black Samurai, esta edición le resulta especial, ya que se presenta en la batalla estelar como contendiente de un nuevo título para Guanajuato.

“Estoy muy agradecido con Memo (Orozco, promotor de CGBS) por la oportunidad de esta pelea por el campeonato. Vamos a ganar, no hay otra opción que no sea ganar. El título se queda en Guanajuato, se queda en casa y se queda en León”, sentenció ‘El Boxer”.

En lo que respecta a la función ‘CGBS XXIII’ la sede cambia al Hotel Real de Minas Poliforum. La cartelera integra peleas de exhibición y profesionales de diversos estilos de combate como lo son el muay thai, boxeo, combat jiujitsu, para luego concluir con la programación de seis combates de artes marciales mixtas. El acceso al recinto sede será a partir de las 16:00 horas.