Prohibido rendirse en el campamento del León femenil

León, Guanajuato.-- Pese al par de descalabros que arrastran, la liguilla sigue al alcance de Las Fieras y es por ello que Adrián Martínez instó a sus dirigidas a no bajar los brazos de cara a la recta final de la fase regular.

“Acá se tiene prohibido rendirse, no se bajarán los brazos más allá de si estamos o no en posibilidades de calificar, que matemáticamente todos las seguimos teniendo, pero lo importante ahora es recuperar el orden y el espíritu con el que se llegó a jugar, es cierto que venimos de dos resultados duros, así que hay que recuperar la mejor versión de las jugadoras y de nuestro sistema, eso me ocupa, regresar a lo que nos dio y con lo que las chicas se sentían ilusionadas”, apuntó “El Grande”.

Te puede interesar: Trabaja Ariel Holan para recuperar la esencia del León

Y aunado a mejorar en sector defensivo, donde León sigue permitiendo goles tempraneros y en desatenciones, Martínez reconoció que al ataque “generamos poco y así es difícil aspirar a algo, queda claro que no podemos tapar el sol con un dedo, hay que hacer mucho más para competir porque tampoco es correr por correr, por momentos he visto al equipo desesperado y con la duda crece la ansiedad y no se puede así, la pelota te rebota, no hilas pases, la pierdes fácil, todo eso nos está pasando”.

Las esmeraldas son décimas de la tabla con 12 unidades, dos menos que el octavo sitio que es Querétaro. La buena noticia para ellas es que sus próximos dos encuentros serán en casa, la mala es que uno será frente a las campeonas Rayadas de Monterrey, esto el 10 de abril, pero antes recibirán el jueves a un Cruz Azul que también luce a tiro de piedra de la zona de clasificación.

Para ese duelo contra La Máquina, Martínez adelantó que muy probablemente no pueda echar mano de la central trinitaria Victoria Swift, quien aquejó una molestia en el pie, aunque tras los estudios se descartó una fractura.