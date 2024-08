Prisca Awiti regresa a Guanajuato luciendo su medalla de plata obtenida en París 2024

León, Guanajuato. Prisca Awiti, primera mujer mexicana en lograr una medalla de plata en el judo de los Juegos Olímpicos, está en casa, volvió a su Guanajuato querido y lo hizo luciendo la presea de plata obtenida en los Juegos Olímpicos París 2024. La ahora histórica del deporte nacional realizó una gira por Celaya y León donde fue recibida por autoridades estatales, familiares y otros deportistas.

El recibimiento en tierras zapateras fue encabezado por Jorge Medina, coordinador de Alto Rendimiento de la Comisión de Deporte del Estado CODE Guanajuato y Patricia García, representante de la Asociación de Judo de Guanajuato.

Durante su participación con el micrófono, la subcampeona olímpica en la división de los -63 kilogramos habló sobre el sueño que pudo materializar en el tatami de la Champ de Mars Arena.

“Desde que tenía 12 años tuve el sueño de estar en unos Juegos Olímpicos, es una meta que he trabajado desde hace 20 años que llevo entrenando judo. Esta medalla es un sueño hecho realidad, una meta que se cumple. Soñar es para cuando estás dormido, pero hacer que tu sueño sea una meta permite que lo cumplas. Yo me cumplí a mí misma y le cumplí a mi país, y estoy muy orgullosa de ello”, resaltó Prisca Awiti en charla para Noticias Vespertinas.

De lo que fue su experiencia en la Ciudad Luz rememoró: “Fue un día de muchas emociones, primero la emoción de estar en mis segundos Olímpicos, luego algo de ansiedad previo al primer combate, pero después vino la calma, me tranquilicé, me dije a mí misma: “esto ya lo has hecho”, y así fui superando a cada participante. Hasta la final me llegó el nervio, y de eso me quedo con el aprendizaje de estar más enfocada, de no distraerme. No se dio el oro, pero la plata me satisface mucho”.

Siendo el judo una disciplina de discreta presencia en México, eran pocas las voces que pronosticaban la obtención de una medalla en este deporte, sobre todo considerando a las apenas dos atletas que tuvo la delegación tricolor: Paulina Martínez y Prisca Awiti, ambas representantes del estado de Guanajuato.

“Que sea la primera medalla de judo que se consigue para México en Olímpicos es algo que aún no asimilo del todo, aún no me la creo. Los días después de ganar, cuando me despierto y veo que está ahí la medalla han sido increíbles. Espero que esta plata se vuelva una semilla que siembre muchos más logros para el judo mexicano, que sea una fuente de inspiración y que permita al crecimiento del judo”, subrayó la atleta anglomexicana.

CONFIRMAN ESTÍMULO

En reconocimiento a su logro en París 2024, Jorge Medina, coordinador de Alto Rendimiento de la CODE Guanajuato, adelantó que se tiene autorizado por parte del Gobierno del Estado un estímulo económico de 150 mil pesos para Prisca.

Resaltar que la plata de Awiti representa el tercer metal que logra un atleta o representante guanajuatense en JJ.OO.. La primera fue obra del celayense, General David Roberto Bárcena Ríos, bronce en la equitación de Moscú 1980. Para Londres 2012, la representante leonesa, Laura Sánchez Soto, logró el mismo metal en la prueba individual de trampolín tres metros.