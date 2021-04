Prevé Scarlett Anaya fuerte sacudida al plantel de Las Fieras

Scarlett Anaya ya planea el próximo torneo para Las Fieras y ha advertido que en su plantel sólo tendrán cabida aquellas jugadoras que manifiesten su compromiso total con la institución esmeralda.

“Esta ha sido mi primera experiencia, nos ha costado en algunos aspectos, el proceso ha sido difícil, pero vamos por buen camino, en este último juego con San Luis se notó un equipo diferente y les he dicho a las chicas que en cada partido muestren actitud, que nos demuestren que se quieren quedar, yo no me voy a tentar el corazón, me quedaré con las futbolistas que estén comprometidas y que sientan los colores”, dijo la “domadora”.

Incluso, en el tema de refuerzos ya se busca gente, siendo prioridad una contención y una atacante que pueda hacer “clic” con Daniela Calderón, la goleadora de este equipo con cuatro anotaciones en 14 compromisos disputados.

A las esmeraldas todavía les resta jugar frente a Puebla y Juárez, penúltimo y último lugar de la tabla, duelos donde la actitud no será en ningún momento negociable.

“No es posible que tengamos la calidad y no se refleje en la cancha, es cuestión de tener la voluntad de hacer las cosas, calidad hay, pero tenemos que ser un grupo dentro y fuera de la cancha, si las chicas se enchufan los resultados se pueden dar”, señaló Anaya.

Regresa Valdez

Luego de dos intervenciones de ligamento y una ausencia de casi dos años, Denisse Valdez por fin regresó a una convocatoria, aunque no tuvo minutos frente a las potosinas.

“Tener a Denisse de regreso ha sido una motivación, sus compañeras lo dijeron, ella suma mucho y que bueno que se ha integrado, esperemos el siguiente partido darle minutos y que se desenvuelva de la mejor manera para que piense en el siguiente torneo”, manifestó la estratega verdiblanca.

Valdez llegó en 2018 a la “guarida” procedente de Cruz Azul y ha convertido seis goles en 55 encuentros, siendo una futbolista que ha sido utilizada como volante y delantera.