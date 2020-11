Presume La Fiera al campeón de goleo Sub-20

León, Guanajuato.- Iván Hernández, flamante campeón de goleo en la categoría Sub-20, sueña con hacer pronto su debut en el máximo circuito, sin embargo, antes esta el compromiso de encarar la fiesta grande con La Fiera.

“La verdad que veo un equipo muy enfocado, desde el cuerpo técnico, todos los compañeros, creo que estamos conscientes de lo que queremos hacer”, manifestó el oriundo de Manzanillo, Colima.

Los esmeraldas dirigidos por Christian Martínez fueron de menos a más en el torneo y es que en sus primeros siete encuentros sólo fueron capaces de rescatar dos empates, para luego enderezar el rumbo y cerrar con victorias importantes de la fecha 12 a la 17.

“Al principio tuvimos muchos altibajos, hubo problemas con el Covid-19, casi la mitad del equipo salió contagiado, eso nos llevó a estar incompletos en cinco o seis jornadas, pero ya con el plantel entero fuimos levantando, muchos nos daban por muertos y nosotros nos fuimos enfocando en ese objetivo que era pasar a la liguilla y que bueno que se logró”.

ATACANTE CON FUTURO

Fueron 13 las anotaciones que llevaron a Iván Hernández hasta el cetro de goleo del Guard1anes 2020, marcándole dos a Necaxa, América y Toluca, así como uno a Pachuca, Tigres, Pumas, Querétaro, Atlético de San Luis, Puebla y Santos.

⬇️Da clic aquí⬇️

Deportes Nacho Ambriz arma el “tiqui-taca” esmeralda

“Me siento feliz por ese título, fue un objetivo que me tracé al inicio del torneo, trabajé bastante para obtenerlo y ahora hay que trabajar más, siempre firme con la mentalidad de que se pueden conseguir las cosas, a veces uno se complica tanto porque piensa de manera negativa, pero hay que superarse siempre”, señaló el también seleccionado nacional juvenil y ex integrante de las fuerzas básicas de Monarcas Morelia y Pachuca.

Finalmente, Iván se dijo identificado con el Club León y aunque apenas cumple su primer semestre en la institución, su sueño es debutar en la Liga MX con la playera verdiblanca.

“Claro que me veo debutando aquí en León, es un objetivo que también me he marcado y creo que estoy listo, pero si falta tiempo, trabajaré arduo para ganarme esa oportunidad”.

Así Anotó…