Presitas mantiene dominio en Nopalera

León, Guanajuato; 05 de marzo del 2020.- La escuadra de Presitas mantiene su dominio en la Liga Nopalera y en la décima fecha del torneo de lo demostró con una goleada de cinco pirulos. Por su parte, Calzado Dega también tuvo un triunfo abultado y se mantiene entre los primeros puestos.



Presitas tuvo como contrincante a La Roma, equipo que sigue arrastrando el orgullo ya que ha tenido un desempeño irregular a lo largo del certamen, por su parte el líder general hizo gala de su contundencia al llevarse el triunfo por 5-1.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Deportes Dura prueba para La Fiera ante Los Bravos

José Aranda encabezó el ataque al registrar un doblete, seguido por Joel Lara, Felipe Carranza y José Armendáriz, quienes sumaron un tanto por cada uno, el de la honra de La Roma tuvo como autor a Antonio Mata. Además del liderato, Presitas cuenta con el líder de goleo que es Armando García con 15 tantos.

Otro que tuvo buena cuota de goles y sumó tres puntos fue Calzado Dega que impuso condiciones sobre Chelsea. Los zapateros cimbraron las redes en tres ocasiones, Julio Guerrero hizo un doblete y el otro tanto llegó por cortesía de Pablo Torres. Con su par de 'dianas', Julio Guerrero igualó la cifra de 15 goles, siendo uno de los mejores delanteros del certamen.

En otros frentes de batalla, Brasil se llevó los vítores de la jornada ya que apaleó con un 9-1 a Milán. Manuel Rotana fue un auténtico caudillo en la cancha ya que se apuntó cinco tantos, Josué Serratos, Johan Rodríguez y Omar Aguirre complementaron el marcador, este último colaboró con dos goles.



Uno de los partidos más reñidos fue el triunfo de Osasis Juvenil ante Chivas por 4-2. Antonio Hernández perforó la meta tapatía con dos cañonazos, mientras Saúl Velázquez e Iván Abundes colaboraron con un tanto, por Chivas descontaron Édgar Escobedo y Fernando Rincón.



Liga Nopalera J-10 Resultados

1 Santos vs Remolacha 1

0 Chelsea vs Calzado Dega 3

5 River San Carlos vs Deportivo Herrera 0

1 RBD vs San Bernardo 4

1 Milán vs Brasil 9

9 Las Palmas vs Deportivo Conde 0

5 Presitas vs La Roma 1

0 Rayders vs Olivares-Barza 4

3 La Selva vs 8 de Marzo 1

3 San Pablo vs Brisas 0

0 Atlético Barajas vs Zoológico 2

1 Deportivo López 1 vs Santa Cruz 1

1 Águilas vs Deportivo Tavera 6

4 Deportivo Hernández vs Brisas 2

4 Oasis Juvenil vs Chivas 2