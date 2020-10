Presidente de Abejas considera como "experimento" la temporada 2020

Como un ‘experimento’, así califica Alejandro Marcocchio la temporada 2020 de las Abejas de León, pese a quedar fuera de playoffs, para el dirigente lo más importante fue participar en una campaña opacada por la contingencia sanitaria de Covid-19.

Terminar como penúltimo lugar de la Zona Oeste con récord de 5-13 podría considerarse como fracaso, pero Marcocchio Romero evita ese término y señala que fue un experimento participar en la campaña 2020 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.

“Considero que no nos fue tan mal, sabíamos que sería una temporada complicada en muchos aspectos, en el calendario, logística, pero aun así nos atrevimos a participar, hubo equipos que se dieron de baja para este año pero en Abejas no le tememos a los retos, no fue nuestra mejor campaña, pero lo importante fue jugarla”, comentó el Alejandro Marcocchio.

“Desde un inicio fue un ‘experimento’, decidimos probar con un coach extranjero y nos enfocamos en Argentina, luego tuvimos problemas para traerlos por un tema de la visa, por eso tuvimos poco tiempo de entrenamiento con Roig, también apostamos por algunos novatos”, agregó el dirigente mielero.

Justamente los argentinos que se aventuraron en con el enjambre fueron Marcelo Roig como coach, el auxiliar Santiago Turri y Guido Mariani como jugador, aunque este último luego fue cortado del roster.

Sobre la continuidad del ‘Jefe’ Roig en el banquillo de Abejas, reconoció que se evalúa la opción “Está pendiente una evaluación, tendremos que revisar algunas cosas con él (Roig), aunque hay cosas que rescatar, se deben revisar”.

Una de las mayores satisfacciones para Alejandro Marcchio fue que dieron pelea y demostraron valía en la duela a tal grado que algunos elementos son candidatos entre los mejores del año siendo los casos de Leron Black a MVP, Ricardo Valdez a Novato del Año y Marce Roig como Mejor Entrenador.

Lucha anti Covid-19

En el rubro de reconocimientos, Abejas de León recibió un reconocimiento por parte de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato ya que a lo largo de temporada las medidas sanitarias implementadas por la franquicia derivaron en que no hubiera casos de infectados por Covid-19 en el equipo y cuerpo técnico.