Presentan nueva estructura gerencial y deportiva de los Bravos

La nueva era de los Bravos de León ha comenzado con la presentación oficial de su nuevo manager, el veracruzano Eduardo “El Mosco” Arredondo.

Después de dos temporadas grises en cuanto a resultados deportivos se refiere, la organización cuerera busca retomar protagonismo en la Liga Mexicana de Beisbol y por ello también se ha reestructurado la parte gerencial, donde su presidente Mauricio Martínez se hará acompañar de Julián Villarreal como director general y Gabriel Low como gerente deportivo, este último sustituyendo a Daniel Espino, quien por motivos personales tuvo que dejar el proyecto; de igual manera, se confirmó el apoyo de dos empresarios locales, sin embargo, estos prefirieron seguir en el anonimato.

“Vienen cosas nuevas, había un poco de incertidumbre, pero estamos renovándonos en la parte interna, administrativa, a la gente le urge que saltemos al terreno de juego, han sido tiempos complicados y por eso pensamos hacia adelante, esta temporada será vibrante y el objetivo es regresar a los playoffs, antes las decisiones se complicaban porque venían desde Monterrey, ahora los canales de comunicación están aquí y la idea es pelear en los playoffs”, manifestó Martínez.

Por su parte, Eduardo Arredondo se dijo listo para debutar como manejador y que mejor que hacerlo en una escuadra que lo acogió de 2017 a 2019.

“Emocionado y agradecido, hay mucho que trabajar y ya empezamos, buscaremos ser un equipo aguerrido, comprometido y agresivo, donde la disciplina deportiva reine, a veces el pelotero quiere irse por otro lado y acá todos debemos estar en la misma línea, esa será una cuestión que vamos a apretar y los muchachos lo van a comprender, esa disciplina la llevaremos todos en conjunto y así obtendremos los mejores resultados”, dijo el orgullo de El Salmoral, Veracruz.

Definen roster y pretemporada

Elementos que ya saben lo que es defender la camisola de los Bravos como Mitch Lively (P), Guillermo Moscoso (P), Leroy Cruz (P), Matt Clark (IF) y Carlos Rivero (IF), al igual que otros de nuevo ingreso como Jhan Mariñez (P), T.J. White (IF) y Kevin Flores (IF), son los primeros nombres ya fijos en el roster, aunque todavía resta por apuntalar el outfield y sobre todo los relevos, intermedio y taponero.

Con respecto al tema del bombardero dominicano Xavier Batista, es casi un hecho que no estará con la tropa del Bajío, toda vez que fue firmado por los Guardianes de Fubon de la liga taiwanesa.

La pretemporada iniciará el 21 de febrero con un campamento de prospectos, en tanto que el grueso de la nómina reportará hasta el 21 de marzo en el Estadio Domingo Santana.